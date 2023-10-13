Лучшие работники дорожных организаций Липецкой области получили награды в преддверии профессионального праздника, который отмечается 15 октября. Торжественная церемония состоялась в правительстве региона. Более 50 человек отмечены областными и ведомственными наградами.

«Последние несколько лет в области проводится большой объем ремонтных и строительных дорожных работ с привлечением колоссальных федеральных средств, увеличиваются вложения на эти цели из областного бюджета. Будем стараться не снижать темп и в будущем. Качество и региональных трасс, и небольших сельских дорог значительно улучшается. В этом, безусловно, ваша огромная заслуга», – подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, вручая награды.

От имени депутатов с профессиональным праздником липецких дорожников поздравил спикер областного парламента Владимир Сериков. Большинство награжденных – рядовые сотрудники дорожных предприятий: водители спецтехники, варщики асфальтобетонной смеси, дорожные рабочие, инженеры, мастера.

Липецкая область успешно выполняет целевые показатели национального проекта «Безопасные качественные дороги», установленные Правительством России. Последние годы в регионе огромный объем работы. Так, в 2022-м было сдано более 700 км дорог, приведенных к нормативному состоянию. В этом году липецкие дорожники активно взялись за ремонт мостов, в работе 22 переправы. Самым крупным дорожным проектом региона остается строительство завершающей очереди Восточного обхода Липецка, которая замкнет транспортное кольцо вокруг областного центра. В Казинке сейчас возводят 365-метровую переправу через Матырское водохранилище.

В этом году в Краснинском районе сдадут заново построенную шестикилометровую дорогу к деревне Засосенка. Под Усманью и Данковом завершится капитальный ремонт двух участков региональных трасс общей протяженностью 15 км. На этих объектах не только меняют верхние слои покрытия, но и серьезно укрепляют основание дороги, что увеличит прочность и грузоподъемность полотна. В план ремонтов региональных дорог в 2023 году включены 47 объектов общей протяженностью более 380 км. В районах отремонтированы 160 км муниципальных дорог, построены – еще 10 км. В Липецкой агломерации завершается ремонт 49 км уличной сети: 40 км в Липецке, 5,5 км в Ельце и 3,3 км в городе Грязи. Также в Липецке сдадут после ремонта два моста: Сокольский и Октябрьский. В Ельце по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» начинают ремонт Аргамаченского моста.

Всего в Липецкой области до конца года подрядчики должны сдать 13 переправ. Мост в городе Грязи через реку Матыра уже принят в эксплуатацию после реконструкции. Также в числе самых важных мост через Становую Рясу в центре Чаплыгина. В региональном управлении дорог и транспорта сформирован пятилетний план работы с конкретными объектами, бюджетами и объемами. Он обеспечит дальнейшее выполнение контрольных показателей. Один из них обязывает регион в приоритетном порядке заниматься опорной сетью дорог. На них приходится наибольший трафик грузового и легкового транспорта. В Липецкой области в опорную сеть попадают 28 региональных и пять федеральных дорог. К 2027 году 85% из них должны быть приведены к нормативу.