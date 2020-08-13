Дорожники начали укладывать асфальт на улице Баумана в Липецке

Липецкие дорожники приступили к укладке выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия на улице Баумана в областном центре. Реконструкция улицы идет в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Ход ремонта уличных магистралей и реализация нацпроекта находятся на постоянном контроле руководителя исполнительной власти региона Игоря Артамонова. «Обеспечение сохранности автотрасс и безопасности дорожного движения – одно из важнейших направлений деятельности областной власти. Улица Баумана – важная городская магистраль. Реконструкцию этого участка необходимо завершить строго в срок. Жители областного центра и региона должны получить качественную и безопасную дорогу», – подчеркивает Игорь Артамонов.

Полностью реконструкция улицы Баумана должна завершиться в конце 2020 года. Участок протяженностью 1,6 километра расширят до четырех полос для движения. Всего согласно контракту здесь заменят 14,7 тысячи квадратных метров покрытия проезжей части. 6,8 тысячи квадратных метров пешеходных зон будут выполнены в плитке, 660 квадратных метров – в асфальте. Безопасность обеспечат современный светофорный объект и около 300 метров ограждения.

Сейчас на улице Баумана ПАО «Ростелеком» переустраивает сети наружной связи, ведутся работы по прокладке кабеля, всего будет уложено около 12 километров. А на пересечении Баумана и Пожарского работает ЛГЭК, здесь идет переустройство сетей напорной канализации. Согласно проекту реконструкции, на теплотрассу на этом перекрестке должны были положить усиленные дорожные плиты. Однако при производстве работ выяснилось, что гильза, в которой лежит труба, находится в неудовлетворительном техническом состоянии. На данный момент энергетики уже приступили к демонтажу трубопровода протяженностью около 40 метров. Планируется, что в течение двух недель работы будут завершены. Реконструкция улицы Баумана ведется без отклонения от графика.