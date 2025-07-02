Дорожники ремонтируют ещё 15 километров трассы Липецк – Данков

Специалисты обновляют ещё 15 километров трассы Липецк – Данков. Дорога – одна из важнейших для Липецкой области, входит в опорную сеть региона и связывает областной центр с Данковом и Лебедянью. Через неё также проходят маршруты Липецк – Тула и Липецк – Москва. Реконструкция и ремонт 77-километровой автодороги поэтапно велась по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» и теперь продолжается по новому нацпроекту – «Инфраструктура для жизни».

Сейчас специалисты «Липецкдоравтоцентра» обновляют участок от Ольховца до поворота на Сугробы протяжённостью 12,6 километра. В районе Ольховца подрядчик укрепляет основание дороги в местах сильных просадок, а возле Романово уже укладывает финишный слой нового покрытия из щебёночно-мастичного асфальтобетона повышенной прочности. Выравнивающим слоем закрыто около 80% объекта. Общая толщина нового двухслойного покрытия – 12 сантиметров. Параллельно идёт ремонт водопропускных труб: их на участке 10. В нормативное состояние их приводят, протаскивая внутри бетонных конструкций новую трубу из стеклопластика. Также специалисты заново бетонируют оголовки сооружения – места, где труба выходит из насыпи. Это поможет воде беспрепятственно уходить во время паводка, сообщили в минтрансе региона. Комплексный ремонт предполагает также асфальтирование и обустройство остановочных площадок, съездов и примыканий, укрепление обочин щебнем и асфальтовой крошкой, замену барьерного ограждения, знаков, нанесение разметки. В текущем году также будет отремонтирован 2-километровый участок этой автодороги в Копцевых Хуторах.

«В этом году у нас в ремонте – свыше 270 километров дорог региона, из которых 212 километров мы обновляем благодаря новому нацпроекту. Последовательно приводим в нормативное состояние наши транспортные артерии, используя современные материалы и технологии», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Только за летний сезон дорожники сделают 23 участка протяжённостью около 25 километров.