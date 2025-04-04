Дорожники убирают, чистят, красят

В Добринском районе продолжается весенняя уборка, которая только набирает обороты. Жители муниципалитета наводят порядок на придомовых территориях. Не отстают от них и работники организаций и предприятий.

Так, бригада дорожных рабочих Добринского участка ОГУП «Липецкдоравтоцентр», используя сухую и теплую погоду, занимается покраской остановочных павильонов. В понедельник начали их покраску на региональной автодороге Грязи-Хворостянка-Добринка. Чуть ранее занимались очисткой заездных карманов и самих остановок от пыли, грязи, собирали мусор на обочинах дорог. Теперь наступил черед обновить их внешний вид.

По словам начальника Добринского участка Сергея Гаршина, на дороге Грязи-Хворостянка-Добринка расположены 22 остановочных павильона, которые предстоит очистить и придать им свежий вид. Аналогичные работы будут проведены на остальных остановочных павильонах Добринского района.