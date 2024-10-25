Добринские дорожники занимаются опиловкой наиболее заросших участков автодорог.

Основной дорожный сезон постепенно подходит к концу. Работы по асфальтированию запланированных участков дорог уже завершены. Но работники добринского подразделения юго-восточного филиала ОГУП «Липецкдоравтоцентр» не теряют времени даром и вместо ямочного ремонта, взяв в руки бензопилы, занимаются опиловкой обочин от аварийных деревьев. По словам заместителя главного инженера дорожной организации Игоря Косицина, сырая осенняя погода не позволяет проводить ямочный ремонт, поэтому вышестоящее руководство решило направить бригаду рабочих на опиловку наиболее проблемных участков дорожной сети. Сначала дорожники работали на автодороге неподалеку от деревни Большая Плавица Тихвинского сельского поселения, а в момент визита корреспондента «ДВ» рев пил был слышен на въезде в д. Воскресеновку Добринского сельсовета.

— Мы убираем аварийные деревья, — рассказывает дорожный мастер Максим Андреев, — которые свисают над проезжей частью и могут в любое время упасть на дорогу. Опиливаем и те деревья, которые мешают проезду автомобилей, а также закрывают обзор водителям. Ведь это все в совокупности может привести к дорожно-транспортным происшествиям.

Вместе с мастером опиловку ведет бригада дорожных рабочих из 8 человек. Бензопилами ловко орудуют Владимир Тарабцев и Игорь Смирнов. У них на подмоге Сергей и Вадим Буяновы, Иван Посаднев, Валерий Пешков и Виктор Лесных. Дорожникам достаточно считанных минут, чтобы повалить большое дерево, распилить его на более мелкие пеньки и убрать с проезжей части ветки. Так, постепенно они «отвоевывают» у дикой поросли метр за метром, освобождая дорогу для проезда автомобилей.