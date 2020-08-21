Дорожные инспекторы в течение нескольких дней уделят повышенное внимание выявлению пьяных водителей

С 21 по 23 августа на территории Липецкой области сотрудники Госавтоинспекции будут уделять повышенное внимание выявлению пьяных автомобилистов.

Как известно, управление транспортными средствами в состоянии опьянения – одно из самых грубых нарушений Правил дорожного движения, которое в случае автомобильной аварии приводит к наиболее тяжким последствиям.

Несмотря на сокращение в прошедший период количества ДТП, связанных с управлением транспортом в нетрезвом состоянии, число смертельных случаев по вине пьяных водителей достаточно велико, с этим правонарушением на протяжении последних лет связан каждый четвертый смертельный случай на дорогах. Противостоянию данному фактору дорожного риска Госавтоинспекция уделяет повышенное внимание.

На основе детального анализа аварийности автоинспекторы будут выявлять злостных нарушителей дорожного движения во всех городах и муниципальных районах региона. С представителями местной власти и общественности будут проводиться рабочие встречи с целью получения превентивной информации о лицах, склонных к таким опасным правонарушениям.

Липецкая Госавтоинспекция обращается к гражданам с просьбой незамедлительно сообщать о фактах управления транспортом в состоянии опьянения по телефонам 02 или 112. Тем самым, можно спасти от несчастья ни в чем не повинных людей.

Кроме того, ГИБДД напоминает, что за управление автомобилем в нетрезвом состоянии водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет. Законом установлено, что возврат водительских удостоверений всем водителям, лишенным права управления (в том числе и за управление транспортным средством в состоянии опьянения и отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения), будет осуществляться только после проверки знания ими Правил дорожного движения.

Так же, в соответствии с законодательством водитель, управляя автомобилем в состоянии опьянения, будучи уже подвергнутым административному наказанию за управление автомобилем в нетрезвом виде, или отказ от медицинского освидетельствования, несет уголовную ответственность.