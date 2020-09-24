Дорожные полицейские проверили более 300 водителей пассажирского транспорта в Липецкой области

Липецкие автоинспекторы 17 и 18 сентября проводили сплошные проверки, во время которых выявляли и пресекали нарушения пассажирских перевозок. Дорожные полицейские использовали новые измерительные приборы, позволяющие контролировать выбросы выхлопных газов, измерять люфт рулевого колеса и длину тормозного пути автомобилей и автобусов, параметры света фар. Приборы были получены в рамках федеральной программы «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В частности, автоинспекторы проконтролировали транзитный пассажирский транспорт на федеральной автодороге М4 «Дон» в Становлянском районе Липецкой области. Там они проверили 17 автобусов, следующих в южные регионы, из них шесть были обследованы с использованием измерителя дымности отработавших газов. Основное внимание сотрудники ГИБДД уделяли техническому состоянию транспорта, его эксплуатации с внесенными в конструкцию изменениями без согласования с Госавтоинспекцией, а также наличию у водителей автобусов документов, необходимых для участия в дорожном движении.

Как сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Липецкой области, в целом автоинспекторы осмотрели 307 автобусов, всех водителей проверили по соответствующим базам данных. При надзоре за дорожным движением выявлено 94 нарушения ПДД, допущенных водителями автобусов, в том числе нарушение требований дорожных знаков и сигналов светофора, непредоставление преимущества пешеходам, неиспользование водителями автобусов ремней безопасности и управление автобусом без прохождения технического осмотра. Кроме того, выявлен факт управления автобусом без регистрации в установленном порядке.

За различные нарушения в отношении девяти должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях, к административной ответственности привлечены три должностных лица, выдано три представления для устранения условий, послуживших причиной нарушения ПДД.

Предотвращение аварийности, сведение к минимуму тяжести последствий ДТП – в числе приоритетных задач, которые решаются в регионе по поручению главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова.

«Повышение уровня безопасности на дорогах – общая задача, которую необходимо решать с наращиванием усилий всех связанных с этим служб и ведомств», – считает глава региона.