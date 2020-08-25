Дорожные полицейские в Липецкой области будут пристально следить за выездом на “встречку”

На дорогах Липецкой области будут проводиться дополнительные меры, направленные на предупреждение ДТП, связанных с выездом на полосу встречного движения. Особое внимание данному фактору риска сотрудники Госавтоинспекции уделят с 26 по 27 августа.

Дорожно-транспортные происшествия, связанные с выездом на полосу встречного движения характеризуются особо тяжкими последствиями. По итогам первого полугодия 2020 года отмечалось снижение с 65 до 51 количества таких ДТП.

Однако по -прежнему нередко водители совершают опасные маневры, не задумываясь об их последствиях. Одним из ярких примеров этого стало резонансное дорожно-транспортное происшествие, произошедшее 9 августа в Липецке, на улице Зеленая. Водитель в нарушение ПДД выехал на встречную полосу, в результате допустил столкновение с автомобилем, движущимся во встречном направлении. Итог – в ДТП погиб пассажир, четыре человека получили телесные повреждения различной степени тяжести.

При проведении профилактических мероприятий, сотрудники Госавтоинспекции будут проводить широкое информирование населения о данном факторе дорожного риска. Для выявления административных правонарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения будет использоваться форма скрытого контроля за дорожным движением.

Госавтоинспекция обращается к автомобилистом с призывом не допускать на дорогах рискованных маневров, связанных с выездом на полосу встречного движения. Только неукоснительное соблюдение Правил дорожного движения может обеспечить безопасность как водителей транспортных средств, так и других участников дорожного движения.