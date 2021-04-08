Приговором Лебедянского районного суда ранее несудимый уроженец Ставропольского края 1982 года рождения признан виновным в причинении потерпевшему тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека с применением предметов, используемых в качестве оружия.

Как установлено материалами уголовного дела, в ноябре 2020 года между подсудимым и потерпевшим возник конфликт из-за того, что потерпевший остановился на проезжей части дороги, закрывая при этом полосу движения осужденного.

В процессе выяснения отношений подсудимый нанес потерпевшему один удар раскладным ножом в область в подмышечную область левой руки потерпевшего, причинив тяжкий вред здоровью.

В ходе следствия подсудимому было предъявлено обвинение по ч.2 п.«з» ст. 111 УК РФ.

Учитывая добровольную компенсацию морального вреда, причиненного потерпевшему, мнение государственного обвинителя, суд приговорил виновного к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком – 3 года, сообщает прокуратура Липецкой области.