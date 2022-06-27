В Липецке в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» обновят 18 участков улиц. Подрядчик приступил к работам на улице Коммунистическая. Сейчас специалисты разбирают старые бордюры и демонтируют изношенное покрытие пешеходных зон и проезжей части. Работы на объекте должны быть завершены до 31 июля. Согласно контракту, подрядчику предстоит срезать асфальт на участках общей площадью свыше 13 тысяч квадратных метров, заменить более трёх километров бордюров, заасфальтировать тротуары и уложить два слоя новой «дорожной одежды». Также здесь нанесут разметку, установят знаки и ограждение.

В районе Тракторостроителей также приводят в порядок улицы 3 Сентября и Воронежская. Здесь уже постелили выравнивающий слой асфальта, после проведения экспертизы, подтверждающей качество покрытия, специалисты уложат верхний. Аналогичные работы выполнены на улице Балмочных, в ближайшее время подрядчик уложит финишный слой асфальта.

Подрядчики завершили основные работы на восьми объектах нацпроекта «Безопасные качественные дороги» 2022. Это улицы Алмазная, Добровская, Сливовая, Смирнова, Механизаторов, Соборная площадь, участки Интернациональной и Зегеля. Здесь заменили бордюры и покрытие проезжих частей, остаётся установить дорожные знаки и нанести разметку. Качество уложенного на восьми дорогах асфальтобетона проверяют специалисты «Росдорнии» – они уже отобрали пробы. Эксперты оценят водонасыщение, толщину, плотность и другие показатели.

«Создание комфортной и надежной транспортной инфраструктуры – одна из главных задач. Мы ежегодно увеличиваем финансирование дорожных ремонтов, что повышает безопасность движения, положительно сказывается на развитии муниципалитетов и качестве жизни населения. Эта работа будет продолжена в рамках нового пятилетнего плана по строительству, реконструкции и ремонту дорог», – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Всего по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в этом году планируют привести в порядок 20 дорог областного центра.