Дошкольников Липецкой области зовут на олимпиаду по финграмотности

Всероссийская онлайн-олимпиада по финграмотности и предпринимательству пройдет с 3 марта по 2 апреля на сайте Учи.ру. В ней могут принять участие не только ученики 1-11 классов, но и дошкольники в возрасте от 5 до 7 лет.

В этом году дети будут создавать бизнес-план с помощью нейросетей, отделять галлюцинации искусственного интеллекта от полезных советов, распознавать уловки мошенников. За час нужно пройти 8 заданий, адаптированных под возраст участников. В зависимости от результата можно получить сертификат, грамоту или диплом. Всем педагогам направят благодарственные письма.

Откроет олимпиаду онлайн-урок «Миссия «Компьютер»: как накопить на мечту». Участники разберутся, как самостоятельно накопить деньги на дорогую покупку, защититься от дипфейков и выбрать подходящие сберегательные продукты, чтобы быстрее достичь финансовой цели.

«Умение обращаться с деньгами и искусственным интеллектом — это очень важные навыки сейчас. Хочется, чтобы наши дети овладели ими как можно раньше. Не просто играли в гаджеты, а использовали их для достижения своих первых финансовых целей — покупки дорогостоящей игрушки, например. Базовая финансовая грамотность — залог эффективного распоряжения своими накоплениями в будущем», — считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Олимпиаду организуют Банк России, АНО «Национальные приоритеты», Минфин России, Минэкономразвития России и образовательная платформа Учи.ру в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

В 2025 году в олимпиаде приняли участие более 34 тысяч юных жителей нашего региона, сообщили в липецком отделении Банка России.