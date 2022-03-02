Липецкие воспитатели сегодня начали работать с малышами, которые приехали в регион из ЛНР и ДНР. Дошкольные группы в реабилитационно-оздоровительном центре «Клён» в Задонском районе по заявлениям родителей будут посещать 20 детей.

«Прежде всего, мы стремимся обеспечить нормальные условия жизни прибывшим в наш регион жителям Донбасса, – подчеркнул глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. – В трудную минуту людей, вынужденных покинуть свои дома, поддерживают психологи, волонтеры доставляют гуманитарную помощь от липчан, для детей организовано обучение».

Как сообщили в управлении образования и науки Липецкой области, в дошкольных группах будут использоваться как групповые, так и индивидуальные формы обучения. Музыкальные и творческие занятия проходят дважды в день с перерывом на обед и сон-час. Чтобы разнообразить досуг детей, закуплены развивающие книги, конструкторы, пазлы, игрушки. Сегодня же к обучению приступили и школьники, которые живут в центре «Клён». Более 100 детей зачислены в гимназию «Новое поколение».

Оценить организацию учебного процесса и бытовые условия размещения детей и взрослых в Задонском районе сегодня приехали заместитель главы администрации Липецкой области Анатолий Якутин и начальник регионального управления образования и науки Лилия Загеева. В ответ они услышали слова благодарности от жителей Донбасса за участие и внимание.

«Пообщался с ребятами, их родителями. Они сказали, что довольны условиями размещения и чувствуют себя комфортно. Решен вопрос с организацией учебного процесса для детей», – рассказал Анатолий Якутин. Сейчас в реабилитационно-оздоровительном центре «Клён» живут более 300 человек. Кроме того, здесь готовы и резервные места.