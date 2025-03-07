3,5 тысячи многодетных матерей Липецкой области вышли на пенсию досрочно. Такое право есть у женщин с тремя и более детьми, имеющих от 15 лет трудового стажа и не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов. При этом возраст детей к моменту выхода на досрочный отдых не должен быть меньше восьми лет.

Маме при оформлении пенсии автоматически учитывается время ухода за детьми. Так, первые 1,5 года после рождения ребенка засчитываются в стаж и дают ей 2,7 пенсионного коэффициента. Аналогичный по продолжительности период ухода за вторым ребенком позволяет сформировать аналогичный стаж, но более высокие пенсионные коэффициенты — 5,4. Уход за третьим или четвертым ребенком дает еще по 1,5 года стажа и 8,1 пенсионного коэффициента, отметили в реготделении Социального фонда России.

Родившие троих детей могут выйти на пенсию на три года раньше общеустановленного возраста — в 57 лет. Женщины с четырьмя детьми — в 56 лет, с пятью и более — в 50 лет. Право на ранний заслуженный отдых есть и у мам, которые воспитывают усыновлённых детей, а также у одного из родителей ребёнка с инвалидностью. Матерям детей с ОВЗ пенсия назначается в 50 лет при наличии у нее не менее 15 лет страхового стажа, а отцу — в 55 лет, но стаж должен быть от 20 лет.

Заявление на назначение такой пенсии можно подать на портале Госуслуг, в МФЦ или в клиентских службах Отделения СФР по Липецкой области. Консультацию можно получить телефону горячей линии 8 (800) 100-00-01, режим работы — с пн. по чт. с 8:30 до 17:30 пт. с 8:30 до 16:30. Также вся актуальная информация в официальных аккаунтах Отделения СФР по Липецкой области в социальных сетях ВK, OK и Telegram.

«Большая, крепкая дружная семья, безусловно, огромное счастье. Но и тяжёлый труд. Справедливо, что у многодетных мам есть право на досрочный отдых. Кстати, в последнее время отмечаем в регионе тренд на многодетность: за десять лет таких семей стало в два раза больше — 17 тысяч. Вводим для них новые выплаты. Например, молодым семьям на третьего и последующих детей с этого года выплачиваем 300 тысяч рублей», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.