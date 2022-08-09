Капремонт по нацпроекту «Культура» в липецкой музыкальной школе №10 завершён досрочно. В проект было вложено около семи миллионов рублей. Отремонтированы внутренние помещения, инженерные сети, санузлы. За счёт средств областного бюджета закуплены музыкальные инструменты (аккордеон, пианино, домра, балалайка, гитары), мебель, обновлён библиотечный фонд.

Сейчас в регионе ремонтируются четыре детских школы искусств: в Липецке, Ельце, Тербунах и во Льве Толстом. В первых двух работы завершатся в текущем году, в остальных – в 2023-м.

«Дети во всех районах должны иметь доступ к ценностям культуры, – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. – Мы стараемся повсеместно создавать условия для того, чтобы юные таланты развивались и добивались успехов».