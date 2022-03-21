Досрочный период сдачи ЕГЭ-2022 стартовал сегодня в Липецкой области. На участие в нем подали заявления 49 липчан. В предыдущие два года он не проводился из-за эпидемиологической обстановки. Все участники досрочного периода – это выпускники прошлых лет. Сдавать ЕГЭ они будут в областной Кадетской школе, где организован пункт проведения экзамена.

«Во время досрочного периода в экзаменационных аудиториях предусмотрено онлайн-видеонаблюдение, работают общественные наблюдатели. Материалы ЕГЭ будут печататься непосредственно в пункте приема экзамена», – сообщила первый заместитель начальника управления образования и науки Липецкой области Светлана Кирина.

Начался досрочный период с экзаменов по географии, литературе и химии. 24 марта участники сдают ЕГЭ по русскому языку, 28 марта – по базовой и профильной математике, 31 марта – по истории, физике и письменную часть по иностранным языкам, 1 апреля – устную часть по иностранным языкам, 4 апреля – по информатике и ИКТ, 7 апреля – по обществознанию и биологии. С 11 по 18 апреля в расписании досрочного периода предусмотрены резервные дни для сдачи всех предметов. Как уточнили в управлении образования и науки Липецкой области, в этом году единый государственный экзамен проходит в три этапа: досрочный – с 21 марта по 18 апреля; основной – с 26 мая по 2 июля и дополнительный – с 5 по 20 сентября.

«Процедура ЕГЭ давно известна, к сдаче экзамена все готовятся очень серьезно, и атмосфера в пунктах проведения всегда доброжелательная. Главное – не нервничать и не списывать, а спокойно сосредоточиться на своих знаниях. И все пройдет без неприятных ситуаций», – отметил глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.