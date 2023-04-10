10 апреля в пункте проведения экзаменов расположенном в областной Кадетской школе пройдет ЕГЭ по истории и химии. Знания по истории проверят 13 человек, химию выбрали 9 человек. История и химия являются предметами по выбору. Их выбирают для поступления в вузы соответствующей направленности.

В этом году в экзамен по истории добавились задания на проверку знаний фактов истории Великой Отечественной войны и умения сравнивать исторические события, процессы, явления. Дополнительные материалы и оборудование на экзамене не используются. На экзамене по химии разрешается использовать непрограммируемый калькулятор, Периодическую систему Менделеева, таблицу растворимостей солей, кислот и оснований в воде, а также электрохимический ряд напряжений металлов.

По продолжительности экзамены будут одинаковыми — 3 часа 30 минут.

Результаты экзаменов будут известны не позднее 26 апреля 2023 года.