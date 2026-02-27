Достижения и планы на 2026 год в здравоохранении и соцсфере Липецкой области обсудили на совместной коллегии

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял участие совместной коллегии здравоохранения и социальной политики «Синергия заботы» по итогам работы в 2025 году и основным задачам на 2026 год. Коллегия прошла в необычном формате не только из-за объединения двух сфер. Кроме презентации анализа показателей, обозначения успехов и точек роста, состоялся семинар по принципам и навыкам профессиональной эмпатии для руководителей учреждений региона.

«Главная цель работы команды правительства региона – чтобы жители Липецкой области были довольны медицинскими и социальными услугами. В прошлые года мы провели масштабные работы по модернизации учреждений. Благодаря чему сегодня многие из этих объектов заслуживают оценки «5+». Теперь усилим внимание к развитию команды, управлению эффективностью работы кадров», – сказал Игорь Артамонов.

Подводя итоги прошлого года, отмечено, что благодаря поддержке губернатора и целенаправленным инвестициям в медицину и соцсферу регион совершил качественный скачок вперёд. В медицине яркими событиями стало открытие кардиоцентра, в котором проводят высокотехнологичные операции на открытом сердце, центра эмоционального здоровья, центра репродуктивной гинекологии, центра амбулаторной сосудистой хирургии, трассовых пунктов медицины катастроф. Обновились и соцучреждения: офисы МФЦ, отделения для детей с ОВЗ в «Лесной сказке» Грязинского округа и в Ельце – филиал «Седьмой лепесток», центр реабилитации «Сосновый бор», задонский филиал «Большой Медведицы» и другие.

Многие процессы и предоставление услуг стали проще благодаря цифровым сервисам. В частности, комплексной заботой окружены участники СВО и их родные. По возвращении домой бойцам доступны реабилитация, лечение, помощь в трудоустройстве и переобучении и множество других мер поддержки. За всей этой проделанной работой стоят люди, которые достойно выполняют свои обязанности. В этом году планируется проведение оценки индивидуальных достижений и нагрузки на каждого работника соцферы и медицины.

Усиление кадрового потенциала в регионе уже ведется. Серьезным шагом в этом направлении стал пилотный проект «Кадры. Медицина», объединивший 50 сотрудников сферы здравоохранения. После нескольких месяцев обучения и работы в проектных командах они станут кадровым резервом управляющего звена для здравоохранения.