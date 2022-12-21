Правительство Липецкой области и его инфраструктурный партнер «Ростелеком» подвели итоги работы по обеспечению жителей качественными услугами связи. На данный момент более 96% домохозяйств региона получили доступ к цифровым сервисам.

Высокоскоростной интернет по технологии GPON («оптика в дом») в этом году провели в 133 села в рамках регионального проекта «Цифровизация сельских поселений», обеспечив порядка 20 тысяч домов возможностью подключения к сети. А мобильный интернет по стандарту 4G и LTE и голосовая связь стали доступны жителям 19 сёл благодаря проекту «Устранение цифрового неравенства 2.0».

«Как человек, родившийся в небольшом селе, понимаю, с какими трудностями сталкиваются жители маленьких населённых пунктов. И для того, чтобы покрытие мобильной связи стало оптимальным в самых удалённых уголках Липецкой области, существует проект «Устранение цифрового неравенства 2.0». Уже на федеральном уровне признано, что покрытие Липецкой области мобильной связью находится на достойном уровне. В этом году ей начали пользоваться ещё 4,5 тысячи селян. В следующим году количество таких сёл увеличится в два раза. Если говорить о GPON, то в Липецкой области к широкополосному интернету подключены все населённые пункты с населением более 500 человек. На этом мы не останавливаемся», – рассказал вице-губернатор Липецкой области Анатолий Якутин.

С 2020 года, когда по инициативе губернатора Игоря Артамонова был запущен данный проект, к интернету подключили порядка 300 сёл. Провайдер проложил почти три тысячи километров оптоволоконного кабеля и инвестировал в проект 783 миллиона рублей.

В конце прошлого года уже все социальные объекты региона, такие как школы и ФАПы, в том числе в малых населённых пунктах, «Ростелеком» подключил к интернету по нацпроекту «Цифровая экономика». Именно инфраструктура, которую создали для этого, позволила протянуть сети в частные домовладения. Этот подход отмечают в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

«Это проект уникальный для России. В нашей стране нет таких регионов, где все населённые пункты от 500 человек были обеспечены высокоскоростным интернетом, при этом линии были бы протянуты по улицам, и каждый житель мог бы к ним подключиться», – отмечает начальник регионального управления цифрового развития Станислав Корниенко.

Подключение к современному интернету сёл с населением от 250 человек уже ведётся и продолжится в следующем году. «Для нас этот проект – возможность изменить жизнь людей к лучшему. Все жители отдалённых населённых пунктов, даже у которых слабый приём мобильной связи, с помощью высокоскоростного интернета через мессенджеры могут обеспечивать голосовую связь. Кроме того, сама технология GPON позволяет подключать любые цифровые сервисы, которые сейчас есть в больших городах. При этом оптоволоконные сети более долговечны, чем медные, устойчивы к повреждениям», – подчёркивает Константин Власов.

Результаты работ как по региональному, так и по федеральному, проектам продемонстрировали в сёлах Становлянского района, где ещё три года назад не было оптоволоконных сетей. Многодетная семья Сергеевых в селе Дмитриевка, где проживает всего 301 человек, подключила интернет и ТВ в конце ноября. В семье восемь детей. Шесть своих и ещё двое племянников находятся под опекой. Двое мальчиков учатся в школе, младшие дочери – студентки.

«Когда двое школьников, приезжают студентки – все в телефонах занимаются, проходят обучение. Плюс со старшими, с внуками общаться по видеосвязи мне хочется. Было сложно, когда интернет мобильный был слабенький. А сейчас проблем нет. И за справками не надо никуда ехать, все на Госуслугах. И телевидение мне тоже нужно, хочется сериалы посмотреть, внуки приезжают – мультики просят», – объясняет Наталья Николаевна.

В соседнем Кириллово исправили и ситуацию с нестабильным мобильным сигналом. Там была построена базовая станция по проекту «УЦН 2.0». Базовые станции подключают по оптоволокну. Это обеспечивает высокую скорость передачи данных и широкий радиус покрытия.

«Липецкая область сегодня в числе лидеров цифровой трансформации среди российских регионов. Проекты, которые мы реализуем, делают жизнь людей комфортной, открывают доступ к современным сервисам и, конечно, обеспечивают устойчивую связь», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.