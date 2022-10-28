Направления взаимодействия в рамках Поручения Правительства РФ о сокращении сроков подключения к электросетям предприятий малого и среднего бизнеса обсудили участники совещания, которое состоялось в региональном правительстве. В нём приняли участие заместитель губернатора Сергей Курбатов, Заместитель генерального директора ПАО «Россети Центр» по реализации услуг Владислава Резакова и представители бизнес-сообщества.

Главным пунктом повестки стало рассмотрение нормативных изменений по срокам технологического присоединения к электрическим сетям и новым тарифам на техприсоединение в Липецкой области.

Отдельное место отводилось проблеме безучетного потребления, высокий уровень которого негативно сказывается не только на деятельности энеркомпании, но и на качестве электроснабжения потребителей. Большое внимание данному вопросу уделяет губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Именно эту тему он выделил в качестве основной для обсуждения на недавней встрече генеральным директором ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорем Маковским. Стороны пришли к заключению, что противодействие хищениям электроэнергии требует активных совместных действий и максимальной прозрачности. «Открытое обсуждение ситуации позволит защитить интересы добросовестных потребителей и создать условия для развития бизнеса», – подчеркнул губернатор.

Как отметил Сергей Курбатов, подключение и стоимость ресурсов – это основные условия, определяющие состояние инвестиционного климата в Липецкой области. «По поручению губернатора мы перезапускаем инвестцикл. Очень важно, чтобы и новые инвестпроекты, и действующие предприятия, которые планируют расширение, могли быстро запускаться. Одно из узких мест – сроки подключения к электросетям. К счастью, по многим вопросам сегодня решения были найдены», – прокомментировал Сергей Курбатов.

Заместитель генерального директора ПАО «Россети Центр» по реализации услуг Владислава Резакова отметила, что совместная работа с Правительством области в рамках утвержденного законодательства направлена на разработку прозрачного механизма взаимодействия с энергокомпанией и существенное сокращение сроков техприсоединения. Она также подчеркнула, что все решения принимаются, исходя из интересов и жителей региона и представителей бизнес-сообщества.

Представителями энергокомпании было озвучено, что количество желающих подключиться к электросетям в Липецкой области растёт. За 9 месяцев этого года число заявок увеличилось на 16% по сравнению с прошлым годом. По количеству заявок на технологическое присоединение лидируют заявители Липецка и Липецкого района (почти 40% от всех заявок на ТП), по темпам роста заявок – жители Долгоруковского района (заявок стало больше в 1,5 раза). Подключение к электрическим сетям также востребовано малым и средним бизнесом в областном центре, Задонском и Елецком районов. Активность заявителей в компании связывают с доступностью подачи заявки на технологическое присоединение.

Сегодня присоединиться к сетям можно не выходя из дома достаточно подать заявку через портал «ТП.РФ», предоставив необходимые документы в электронном виде. На портале, в личном кабинете, также можно отследить ход исполнения договора.