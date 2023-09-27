27 сентября отмечается Всемирный день туризма. Липецкая область, как и другие регионы России, активно развивает внутренний туризм. Памятники архитектуры, природные заповедники, паломнические маршруты становятся доступнее благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

В этом году в Лебедянском районе отремонтировали 15 км автодороги от райцентра до села Троекурово. Это туристический и паломнический маршрут: Троекурово – одно из красивейших и древнейших сел Лебедянского района, ему около 400 лет. Последние полтора века там существует Свято-Димитриевский Иларионовский Троекуровский женский монастырь. Кроме того, в селе есть объект культурного наследия регионального значения – старый парк с остатками усадьбы Русиновых.

С этого года благодаря нацпроекту добраться сюда из Лебедяни можно будет по ровной и безопасной дороге. Там уложено новое двухслойное асфальтобетонное покрытие толщиной 11,5 см, обустроены съезды и примыкания, отремонтированы остановки и 9 водопропускных труб, укреплены обочины, нанесена разметка.

В Задонском районе благодаря нацпроекту ремонтируют автодорогу Задонск- Алексеевка протяжённостью 9 км. Она ведет от райцентра к известному и любимому туристами многих областей природному парку «Кудыкина гора», который ежегодно посещают более 350 тысяч гостей. На одном участке ремонта – до пересечения с трассой М4 – уже уложено два слоя нового асфальтобетона, обустроены съезды и примыкания, укреплены обочины, нанесена новая разметка. Работы на втором участке – за федеральной трассой – также должны быть завершены к концу осени.

В Чаплыгинском районе «Липецкдоравтоцентр» привел в нормативное состояние 7,5 км автодороги Чаплыгин – Троекурово. В прошлом году так же по нацпроекту были отремонтированы еще 7 км этой трассы, которая тоже считается туристическим маршрутом: дорога ведет от Чаплыгина (Раненбурга) к памятнику регионального значения — усадьбе Петра Семёнова – Тянь-Шанского в Рязанке, куда ежегодно приезжают тысячи посетителей из разных регионов. В будущем году маршрут окончательно приведут в порядок, уже запланирован ремонт 14 км дороги Троекурово – Урусово.

В самом Чаплыгине близится к завершению капитальный ремонт моста через Становую Рясу. Его конструкции полностью обновлены, движение там планируется возобновить в ноябре. Как рассказала заведующая местным туристско – рекреационным центром Светлана Куринова, этот мост важен для развития туризма. Он соединяет две зоны исторического прошлого: старинную Зареченскую слободу и село Слободское, которое в дальнейшем переименовалось в Раненбург.

В Краснинском районе завершается ремонт 10-километрового участка автодороги Суходол – Решетово – Дуброво, которая ведет к еще одному месту притяжения путешественников – природному парку «Олений». Там на территории в 1500 га разводят птиц и диких копытных животных. На региональной трассе заменено покрытие, отремонтированы остановки и водопропускные трубы, отсыпаны обочины, для безопасности пешеходов установлен мигающий светофор и автономное освещение у перехода.

«Наша цель – создание комфортных условий не только для жителей Липецкой области, но и, безусловно, для гостей, которые приезжают посмотреть на нашу природу и памятники, поклониться святым местам. Дороги – это первое впечатление любого путешественника. Мы хотим, чтобы эти впечатления были приятными, чтобы к нам возвращались», – говорит губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

За четыре года – с 2019 по 2022 – на реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги» регион потратил более 19 млрд рублей, из них 5,85 млрд – деньги федерального бюджета. Благодаря нацпроекту в Липецкой области с 2019 года удалось обновить более 1250 км региональных автомобильных дорог и улиц Липецкой агломерации.