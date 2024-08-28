Межрегиональный Совет организаций Всероссийского общества инвалидов проходит в Липецке с 26 августа. В съезде участвуют представители 14 реготделений ВОИ из Центрального федерального округа и Луганской Народной Республики.

В первый день Совета проводилась обзорная экскурсия по центру реабилитации «Сосновый бор» в Грязинском районе. Возможности центра высоко оценила руководитель луганского отделения ВОИ, инвалид-колясочник Елена Рожкова. «Это райский уголок для людей с физическими ограничениями. Везде можно проехать, везде попасть. Особенно порадовало общение с собаками и иппотерапия с лошадьми. В Луганске нет такого грандиозного учреждения. У нас есть небольшой центр комплексной реабилитации, но там нет и пятой части того оборудования, которое есть здесь», – отметила Рожкова.

На протяжении трёх дней в рамках Совета проходят пленарные заседания, на которых представители ВОИ обсуждают лучшие инклюзивные практики, доступную среду, трудоустройство и досуг людей с ОВЗ.

«Ждём обратной связи от участников совета, лучшие предложения возьмём в работу. В нашем регионе больше 100 тысяч людей с инвалидностью. Необходимо, чтобы их возможности не были ограничены ни инфраструктурно, ни социально», – комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В Липецкой области действует комплекс мер поддержки людей с ограничениями по здоровью. Социальными услугами на дому пользуются около пяти тысяч человек. Ещё две тысячи проживают в стационарных учреждениях соцобслуживания. Для людей с инвалидностью в регионе предусмотрены льготный проезд и технические средства реабилитации во временное пользование. Оказывается помощь в трудоустройстве. По данным на 27 августа 2024 года в областную службу занятости обратились 315 людей с ОВЗ, 175 из них нашли работу. Самые востребованные вакансии – бухгалтер, администратор, контролер, менеджер, оператор котельной, упаковщик и сторож.