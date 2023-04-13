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Сегодняшним утром многие автовладельцы в Добринке столкнулись с одинаковой картиной: их машины были обильно покрыты грязными разводами.

Подобная картина наблюдалась и в областном центре.

Как такое могло выйти. Логично было бы предположить, что виной тому — висящая в воздухе пыль, которая осела вместе с осадками.

Вместе с тем извержение вулкана Шивелуч на Камчатке поневоле заставляет задуматься: а может быть это его пепел принес в наши черноземные края восточный ветер?

Ряд региональных сми соседних с Липецкой областей (Воронежской, Курской, Белгородской) вышли с заголовками, утверждающими именно такую версию.

Эти разводы, согласно исследованию инжинирингового центра БелГУ — не что иное, как смесь пепла (сгоревшая органика), песка и других примесей.