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Обильные осадки последних дней притормозили ход осенне-полевых работ. Как сообщили в районном отделе сельского хозяйства, сахарная свекла убрана на площади 4400 гектаров, что составляет 22 процента от общего плана.

Накопано 183000 тонн корнеплодов, их средняя урожайность по району составляет 417 центнеров на круг.

Движется к завершению осенний сев. Семена озимых культур заделаны в почву на 25000 гектарах из запланированных 30600. Подготовка почвы проведена на 57500 га.

Дожди мешают нашим аграриям завершить обмолот сои, а также приступить к массовой уборке подсолнечника и кукурузы на зерно. Влага с небес в этом случае оказалась не в радость…