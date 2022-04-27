Масштабное образовательное событие для молодежи, интенсив «МедиаДрайверы» пройдет в Липецком государственном техническом университете (ЛГТУ) 23-24 мая 2022 года.

«МедиаДрайверы» — двухдневный интенсив по созданию и развитию медиапроектов на онлайн-площадках в условиях новой digital-реальности. Интенсивы пройдут в 6 городах России. Липецку передаст эстафету Ярославль.

Под руководством опытных наставников и практикующих специалистов участники интенсива освоят эффективные подходы к разработке медиапроектов, подготовят к запуску свои микромедиа и личные блоги. Команда спикеров поможет актуализировать свои навыки и начать работу. Программа включит короткие спринты концентрированной теории на 20-30 минут, общение со спикерами и наставниками, групповую работу, выполнение заданий.

Участники интенсива — студенты и smm-команды вузов, журналисты, блогеры, инициативная молодежь Липецка, Воронежа и Тамбова. Группы будут вместе генерировать идеи, строить стратегию продвижения и выбирать подходящие инструменты для личных проектов, создавать вовлекающий контент, наращивать охваты и расширять аудиторию. Каждый получит возможность применить знания на практике и сформировать необходимые навыки.

Лекторы и тьюторы интенсива преподают в НИУ ВШЭ, МГУ, Сколково и других топовых вузах и организациях страны. Организаторы обещают раскрыть секреты запуска и ведения личных и бизнес-проектов в новой реальности social media. Приятным бонусом для авторов лучшего проекта станет грант на продвижение в размере 100 000 рублей. Участие в интенсиве бесплатное, но количество мест ограничено. Всего 100 человек смогут пройти интенсив в ЛГТУ. Регистрация участников продлится до 10 мая.

Организаторами проекта «МедиаДрайверы» являются АНО «Сеть» и ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет». Проект проводится при поддержке Общественной палаты РФ, «Газпром-Медиа Холдинг» и Администрации Липецкой области.

Сайт для регистрации: https://mediadrives.ru, группа в ВК: https://vk.com/mediadrivers.