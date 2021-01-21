В Чаплыгинскую районную больницу обратился гражданин 1992 года рождения с телесными повреждениями в области лица. В ходе осмотра пациент пояснил, что его избили. Об этом сразу доложили в полицию.

Установлено, что у потерпевшего произошел конфликт на почве ревности с оо знакомым. Они начали выяснять отношения. Противник схватил запчасть от автомобильного карбюратора и, используя как “кастет”, начал бить молодого человека по лицу.

По данному факту органом дознания возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Будучи привлеченный в качестве обвиняемого, под давлением представленных неопровержимых доказательств его виновности, обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Предварительное следствие окончено составлением обвинительного акта, которое утверждено территориальным прокурором. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до 2 лет лишения свободы, сообщает прокуратура Чаплыгинского района.