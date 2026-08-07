Древнее захоронение V века обнаружили археологи под Задонском

В Липецкой области успешно завершилась археологическая экспедиция на раннеславянском поселении IV-V веков нашей эры. За полевой сезон исследовано 250 кв. м. культурного слоя.

Собран богатейший материал, позволяющий заглянуть в быт эпохи Великого переселения народов. Артефакты, поднятые со дна раскопа, рассказывают о взаимодействии древних славян с соседними племенами. Самым интригующим открытием стало вероятное выявление могильника с обрядом трупосожжения, датируемого V веком или чуть более поздним временем.

В раскопках принимали участие студенты, школьники, специалисты разных учреждений — от 40 до 80 человек. Все познакомились с процессом археологических работ на раннеславянском поселении с разной степенью погружения в науку.

«Липецкая земля имеет интереснейшую историю и богатое наследие. Память нужно обязательно сохранять, передавать потомкам, потому что это вызывает гордость, усиливает патриотизм и любовь к малой родине», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.