Учитель школы №2 п. Добринка Т.В. Бабкова (слева) со своими детьми-изобретателями из кружка «Новаторы» (1-й ряд, слева направо: Д. Глотова, Л. Янцева, И. Денисов, У. Нестерова; Д. Котков — самый высокий у стенда в последнем ряду), профессором В.П. Тигровым (в центре) и земляками из Красного в Москве, в Салоне инновационных технологий.

Учитель физики школы №2 п. Добринка Т.В. Бабкова вместе со своими подопечными из кружка «Новаторы» получили в Москве патент на изобретение беспилотника для опрыскивания полей. Историческое событие для нашей педагогики. Да и всего района в целом.

Золотая медаль, кубок и патент на изобретение — главное достижение юных добринских изобретателей под руководством учителя физики Т.В. Бабковой и профессора кафедры технологии ЛГПУ В.П. Тигрова.

ЧЕМ БЫ РОДИНЕ ПОМОЧЬ?

— В нынешнем учебном году в нашей школе действует кружок «Новаторы», — рассказывает Татьяна Витальевна Бабкова, — он создан при сотрудничестве с кафедрой технологии и технического творчества Липецкого педуниверситета по инициативе губернатора области Игоря Артамонова. — Преподаватели педвуза осенью предложили нам сотрудничество. Мы, конечно, согласились: такое приглашение школы получают, мягко говоря, нечасто. С кафедры к нам приезжал профессор Вячеслав Петрович Тигров.

Своё знакомство преподаватель университета начал со старшеклассниками второй Добринской школы в районном ДК, где сразу их протестировал. По итогам отобрал 5 человек, причём не из самых старших классов: трое — 8-классники (Денис Котков, Иван Денисов, Ульяна Нестерова), двое — 9-классники (Дарья Глотова и Лилия Янцева). Давайте запомним их имена: наверняка в будущем мы об этих ребятах ещё услышим! Главное, на что Тигров обратил внимание при работе с детьми — умение креативно мыслить, предлагать интересные идеи. И наша пятёрка юных изобретателей его не подвела.

— Профессор университета, — продолжает педагог, — сразу нас озадачил вопросом: что полезного вы можете сделать для своего Добринского сельскохозяйственного района? Предложил несколько идей…

МАЛЬЧИШКИ ВСЁ ПРИДУМАЮТ…

И уже «буйные» детские головушки стали думать, что они нужного для малой родины изобретут… Мне ж сразу вспомнился фильм «Приключения Электроника», в котором один из немолодых учителей говорит: «Не волнуйтесь, пожалуйста, мальчишки всё придумают…». Так и получилось. Только справедливости ради добавим: почти 50 на 50 наравне с девчонками.

— Мы остановились на беспилотнике, официальное название — «Сельскохозяйственный дрон с надувным элементом», — объясняет один из рационализаторов, Денис Котков, — поскольку он не вытаптывает землю, как трактор при обработке полей.

— И намного дешевле, чем самолёт, — добавляет его соратница Дарья Глотова.

— Да и себестоимость дрона — около 2 млн. рублей, любая другая техника для тех же целей будет в разы дороже, — говорит их учитель. — И управляется он дистанционно, может летать на расстояние до 30 км от того, кто управляет беспилотным аппаратом.

Кстати говоря, это очень важно, если задуматься. Ведь в таком случае исключается контакт, например, с инсектицидами, ядами при обработке полей, как это часто бывает, скажем, с трактористами.

ИМ ПОЗАВИДОВАЛ БЫ САМ АРХИМЕД

И с такой разработкой дети с учителем сперва показали себя на областном конкурсе «Дети-новаторы», где мальчишки и девчонки со всей Липецкой области представляли свои новшества. Компетентное жюри состояло из представителей областной администрации и промышленных предприятий.

Наши завоевали серебро. Первое место было у краснинцев по разработке для автомобилей.

— И нам, и им сказали: «Собирайтесь, друзья, вы поедете в Москву!». Так в результате мы оказались на 27-м Московском международном Салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед». Это огромнейшее здание находится напротив МГУ. Конечно, вместе с нами пригласили нашего научного наставника, профессора Вячеслава Петровича Тигрова.

Сначала в Салоне ребята также презентовали своё изделие жюри. С 10 утра до 16 вечера добринские школьники по очереди, не умолкая, объясняли всем, что они привезли, для чего оно нужно, в чём преимущества дрона в сравнении со старыми формами работы на полях.

Представитель Китая неподдельно заинтересовался полезной разработкой добринских школьников.

И всё прошло с огромной пользой: разработкой заинтересовались председатель Международного жюри академии, вице-президент РАН С.М. Алдошин, президент Салона Д.И. Зезюлин и руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Ю.С. Зубов. Представляете, уважаемые читатели, какие умы оценивали работу 8-9-классников и их учителя из Добринки! Причём Татьяна Витальевна сказала, что только дети представляли «товар лицом». Так — по условию. Она их поддерживала и … фотографировала.

ИСТОРИЧЕСКОЕ СОБЫТИЕ — ПОЛУЧИЛИ ПАТЕНТ!

В результате обсуждения добринцы получили Диплом победителя, золотую медаль и спецприз от «Научно-технического творчества молодёжи». А самое главное — был подписан патент на реализацию проекта в сфере сельского хозяйства, в документе перечислены имена абсолютно всех, кто принимал участие в разработке (педагога и детей школы №2 п. Добринка, профессора ЛГПУ В.П. Тигрова и супругов Лычагиных из Липецка, делавших эту модель на 3D-принтере).

Дрон сразу понравился представителю Китая, который долго и подробно узнавал о пользе беспилотника. Дарья Глотова терпеливо объясняла, а переводчик в телефоне с русского на китайский помог быстро преодолеть, так сказать, языковой барьер.

— Мы с ребятами, которые старались по очереди презентовать наше изделие, выкроили немножко времени, чтобы походить по Салону, — рассказывает учитель физики, — хочу сказать, что там столько павильонов с изобретениями! Но детей-новаторов не так много. Были ребятишки из Китая, Тайланда, Армении. А так в основной массе — взрослые. Поэтому мы, конечно, горды собой. Наши земляки из Красного получили бронзовую медаль на этом Салоне.

Что ещё полезного придумают юные изобретатели из Добринки? Время покажет. Пока секреты не раскрываем. Знаем одно: профессор ЛГПУ продолжит и в следующем учебном году сотрудничество с добринскими школьниками, «быстрых разумом», как говорил о таких детях великий М.В. Ломоносов.