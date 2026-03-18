Дружба на вкус

В Добринской школе №2 устроили настоящий праздник многообразия культур. Классы ярко представили многонациональную палитру традиций.

АРОМАТНАЯ И ПОЛЕЗНАЯ ЯРМАРКА

Это одновременно весёлое и познавательное мероприятие было посвящено Году единства народов России. Праздник объединил учащихся всех возрастов и подарил каждому много положительных эмоций.

Школьники 2-6 классов организовали весеннюю национальную ярмарку. Ребята тщательно готовились вместе со своими педагогами: изучали традиции народов, проживающих в России, и представляли их, причём в национальных костюмах, которые заранее либо шили, либо покупали к торжеству.

Особой изюминкой стали выставленные блюда: гости ярмарки смогли не только узнать о кулинарных особенностях разных культур, но и попробовать угощения. Конечно, были среди этого великого многообразия и русские блины, представленные третьеклассниками с классным руководителем Г.В. Зибровой. Они же стали одними из победителей на ярмарке.

Всего же во время полезной торговли было выручено 40 тысяч рублей, которые решили отправить участникам СВО.

КАК НА ШКОЛЬНОМ НА ДВОРЕ

Тем временем учащиеся средних и старших классов готовились к театрализованному представлению под названием «Как на царском на дворе» (автор — Е.А. Ларина). По сюжету к царевичу приезжали невесты разных национальностей нашей великой страны. Каждая красивая гостья (и тоже в народном костюме) проходила интересные испытания, демонстрируя свои умения, знания традиций и таланты. Зрители следили за происходящим и активно поддерживали участниц.

Кульминацией представления стал момент, когда царевич сам выбрал девушку, которая пришлась ему по душе. Финал получился символичным: он напомнил всем, что, несмотря на различия в традициях и обычаях, нас объединяет общая история и любовь к Родине.

Мероприятие по-настоящему запоминающееся: оно не только познакомило школьников с многообразием культур нашей страны, но и укрепило дух единства и дружбы в школьном коллективе.