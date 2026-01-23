Дружбе – крепнуть!

Дружбе двух школ: лицея №1 п. Добринка и Краснофлотской школы Советского района Республики Крым в наступившем 2026 году исполняется 10 лет. А началось всё со встречи директоров двух этих школ — Татьяны Михайловны Селивановой и Оксаны Леонидовны Олефир на мероприятии, где обсуждались вопросы взаимодействия двух городов-побратимов: Липецка и Симферополя.

На тот момент Липецкую область и Советский район Республики Крым уже связывало тесное сотрудничество, в основе которого лежало соглашение, подписанное между этими двумя регионами вскоре после принятия Крыма и города Севастополь в состав Российской Федерации.

Познакомившись, два директора решили подружить детей своих школ друг с другом. Так Краснофлотская школа и Добринский лицей стали побратимами. Первое время взаимоотношения сводились к общению по телефону, перепискам, обмену подарками и сувенирами, затем стали проводить видеомосты. А потом пришло время дружеских визитов.

С одной из таких встреч мне довелось готовить материал для нашей районной газеты. Было это в середине мая 2023 года.

Помню, как основательно готовились к встрече друзей лицеисты. Они даже провели специальную благотворительную ярмарку, чтобы в том числе и на их собранные средства крымчане смогли организовать долгожданный визит.

Тогда он был краткосрочный: всего на два дня приехала делегация. Зато готовились к путешествию ребята загодя, ведь не любой мог рассчитывать на поездку. Важно было и учиться хорошо, и являться активистами.

На этот раз делегация детей по численности тоже состояла из шести ребят и их руководителя — советника директора по воспитательной работе Краснофлотской средней школы Дарьи Николаевны Поляковой.

Среди ребят я встретила старых знакомых — Руслана Смаилова и Ксению Нестеренко. В свой первый визит они очень подружились с нашими лицеистами Даниилом Чернышовым и Ксенией Майоровой. Жили в их семьях, стали очень близки. На этот раз Даниил с Ксюшей с самых первых моментов встречи просто не отходили от своих крымских друзей.

Просматривая фотографии, сделанные нашим фотокором Романом Пановым, я обратила внимание: ребята повсюду вместе — в фойе лицея, где встречали прибывших гостей, на торжественной линейке. Конечно же, и поселились Руслан и Ксюша в семьях Чернышовых и Майоровых.

Оксана Николаевна Чернышова, мама Даниила, призналась:

— Мы с нетерпением ждали приезда крымчан, потому что вновь у нас в гостях окажется Руслан. Всё это время мы скучали по нему, как по родному человеку.

В составе крымской делегации, кроме Руслана и Ксении, были Глеб Козий, Найле Эмирусеинова, Эльвина Саидходжаева и Мария Огородник. Ребята отлично учатся, являются активистами в своей школе, участниками и победителями различных творческих конкурсов, смотров, спортивных соревнований. Словом, самые достойные приехали к нам.

Лицеисты устроили гостям теплый прием. Встречали, как и положено по русской традиции, хлебом-солью. Конечно же, не обошлось без подарков: и новогодние сладости получили крымчане, и умные часы на память.

В честь приезда дорогих гостей в школе была проведена торжественная общешкольная линейка. Спортивный зал, где она проходила, был нарядным и праздничным. Парадная форма школьников, трехцветные российские мини-флажки в их руках создавали особую торжественную атмосферу в зале.

К гостям и всем собравшимся на торжественную линейку обратились заместитель главы Добринского округа О.Н. Малыхин, начальник отдела образования В.В. Батышкин. Они назвали нынешнюю встречу знаковым событием в жизни добринцев и крымчан, тем более что состоялась она в канун Дня Республики Крым, который отмечается 20 января.

— Нашей дружбе — крепнуть, — уверен Олег Николаевич.

— Мы рады юным гостям из Краснофлотской школы и постараемся сделать этот визит незабываемым, — пообещал Вадим Владимирович.

Надо сказать, что педагогическому коллективу и воспитанникам лицея, администрации округа и отдела образования сделать это удалось. Все четыре дня, пока крымчане гостили на нашей добринской земле, были настолько насыщенными, интересными, познавательными, что промчались они как один миг.

Для детей была организована экскурсия по райцентру, они посетили библиотеку и музей хлеба, весело провели время на катке и горке, потанцевали на дискотеке, приняли участие в совместно подготовленном концерте, выступили в роли жюри на праздничной ярмарке.

В один из дней школьники возложили цветы к памятнику добринцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Но и об учебе не забывали: вместе со сверстниками посещали уроки, наравне с лицеистами выполняли задания. Кстати, уезжая домой, каждый забрал с собой ведомость с полученными оценками.

«Вишенкой на торте» во время нынешнего визита стало предложение Т.М. Селивановой провести очно-заочное обучение приехавших гостей по профессии «Лаборант химико-бактериологического анализа».

Всё было заранее продумано: в дни визита руководитель лаборатории А.М. Климентова провела несколько основополагающих практических занятий с крымчанами, впоследствии по видеосвязи совместно с педагогами Краснофлотской школы пройдет теоретический курс обучения, а весной (ориентировочно в марте), когда планируется организовать ответный визит добринцев в Республику Крым, провести квалификационный экзамен.

Пока всё идет в соответствии с задуманным планом. Прошли практикумы в лаборатории.

— С ребятами было легко работать, — поделилась впечатлениями А.М. Климентова. — Они же все старшеклассники, к тому же обладают глубокими знаниями, поскольку преуспевают в учебе. Практические занятия прошли эффективно. Осталось теорию освежить в памяти. Это мы сделаем на видеоуроках. Уверена: результат будет хороший, и все ребята получат соответствующие документы о профессиональном образовании.

Отмечу, что приобретенные знания лаборантов, а тем более документ государственного образца о профессиональной квалификации, пригодятся ребятам непременно. Ведь как минимум четверо из гостей планируют свою будущую работу связать с медициной.

… В минувшую пятницу школьники из Республики Крым покидали гостеприимную Добринку и своих друзей-лицеистов, с которыми накрепко подружились. Прощание было трогательным.

— Мы будем с нетерпением ждать вас у себя в Краснофлотской школе, — сказала на прощание Д.Н. Полякова.

Татьяна ЛЕБЕДЕНКО.