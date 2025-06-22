Дружно взялись за работу

В минувшую субботу с раннего утра в Средней Матренке кипела работа на улице Мира, недалеко от часовни. Восемь мужчин, большая часть из которых — пенсионеры, по своей инициативе организовали здесь субботник.

Сами, будучи автолюбителями, они решили убрать сорную растительность (разросшиеся деревья и кустарники), закрывающую на повороте обзор дороги.

Николай Павлович Зибров, Юрий Николаевич Востриков, Дмитрий Михайлович Пешков, Виктор Васильевич Котлов пришли со своими бензопилами. Владимир Михайлович Панов на личном тракторе отвозил спиленные ветви. К ним присоединились Сергей Сергеевич Трусов, Иван Иванович Пастернак, Владимир Иванович Требунский.

Работали дружно, с хорошим настроением. Ведь общее дело, как известно, объединяет людей.

После опиловки проезд на данном участке дороги стал хорошо обозримым. Так наши сельские активисты помогли добринским дорожникам, которые сейчас занимаются капитальным ремонтом дороги, проходящей через наше сельское поселение. Спасибо вам, односельчане! Ваша инициатива — другим в пример.

— Мы совсем не устали, наоборот, было очень приятно снова почувствовать себя частью дружного коллектива, — высказался от лица товарищей Владимир Панов.

— Работать на свежем воздухе всегда хорошо, — поддержал его Сергей Трусов. — Тем более, когда занимаешься таким полезным для всех односельчан делом.

— А в следующий раз обязательно проведем генеральную уборку вокруг часовни, святого для нас места, — дополнил Николай Зибров.

И все дружно ответили:

— Согласны!