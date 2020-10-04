Дубль-шедевр Андрея Овчинникова принес липецкому “Металлургу” победу над “Квантом”

Футбольный клуб “Металлург” в рамках 9 тура ПФЛ обыграл в гостях “Квант” из города Обнинск Калужской области.

Счет в матче на 40-й минуте открыл 19-летний полузащитник хозяев Анатолий Демидов, головой отправивший мяч в сетку ворот после подачи углового.

Игра у липчан в первом тайме не клеилась. Явно не такое должен демонстрировать клуб с амбициями по выходу в ФНЛ. Но радует, что у команды есть характер, и после перерыва игра “Металлурга” приобрела иной характер.

На 53-й минуте свой первый гол в сезоне забил Андрей Овчинников. Причем, сделал это привычно для себя красиво. Получил мяч в штрафной от Вадима Черного, эффектно обыграл соперника и пробил в дальний угол.

А спустя 9 минут Андрей Овчинников мощно и неотразимо пробил в тот же угол, но уже из-за пределов штрафной. Вратарь Виталий Яковлев снова не справился с ударом.

В итоге, несмотря на усилия “Кванта” сравнять счет, матч завершился победой липчан – 2:1.

Следующую игру “Металлург” проводит дома, 11 октября он примет “Химки-М”.

Видео: KVANT.FUTBOL TV