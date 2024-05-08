Нынешний материал готовился для праздничного номера, как вдруг пришла скорбная весть: умер любимый и уважаемый в районе человек. Как это часто бывает — неожиданно для всех, кто знал бывшего фронтовика. Оттого во сто крат сильнее боль утраты. Его позвала Вечность. Человек с большой буквы, настоящий герой Великой Отечественной войны — Василий Никифорович Денисов.

В память о нем мы публикуем эти газетные строки…

СЛОВО ОТ «ДОБРИНСКИХ ВЕСТЕЙ»

Сколько рассказано и написано про боевой путь жителя районного центра В.Н. Денисова — дай Бог каждому. Его военную биографию можно найти на страницах многочисленных печатных изданий, запросы в поисковых системах интернета также выдают обилие информации по заданной тематике. Призван-сражался-ранен-награжден. Но ведь война — это неполных четыре года. А что было потом, когда в памяти ветерана постепенно стали размываться картины пережитого, а душа стала привыкать к мирной жизни? Вот именно о ней, о душе солдата, мы и решили рассказать читателям. Всего несколько коротких жизненных историй: от семьи вынужденных переселенцев из Средней Азии, полковника внутренней службы и автора данного материала. В каждой основным действующим лицом выступает Василий Никифорович Денисов. Который искренне любил людей, в своих делах и поступках был абсолютно бескорыстным, готовым помочь любому, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Настоящий человек.

1946 г. Василий Денисов после демобилизации.

МАСТЕР-КЛАСС ОТ ПЕЧНИКА

В 1992-м году гражданская война в Таджикистане вынудила русскоязычное население переезжать в Россию. Одними из тех, кто бросил насиженное место и отправился в поисках нового места жительства, стала семья Крамчаниновых. Новой родиной стал для них Добринский район.

— Мне было 15 лет, — рассказывает Елена Кондрашова (до замужества — Крамчанинова), — когда вместе с сестрой и матерью впервые ступила на добринскую землю, выйдя из вагона поезда Душанбе-Москва. Наш отец приехал сюда позже, когда продал дом. Первое время жили у дальних родственников в поселке Петровский, а потом переехали в Добринку. На улице Крупской мы сняли небольшой домик с печным отоплением. О том, как правильно пользоваться печью, не имели ни малейшего представления. Там, в Средней Азии, у нас во дворе дома стоял металлический котел. С его помощью грелась вода, она насосом подавалась в систему отопления. А здесь — непонятное устройство. Вот так и появился нашей жизни Василий Никифорович. С его женой Валентиной Георгиевной мы познакомились раньше, она взяла над нами негласное шефство.

— Так, что тут у вас, — вместо приветствия сказал фронтовик, входя в дом на улице Крупской. Обойдя печь, спичками проверив тягу и оценив работу заслонок, резюмировал: — Ничего страшного, будет греть.

Вскоре наш новый знакомый частично разобрал печь, почистил ее, заново собрал и дал нам мастер-класс по управлению невиданным доселе устройством. Когда в топке весело защелкали горящие дрова, а затем своего часа дождалась порция каменного угля, дом стал наполняться долгожданным теплом.

— С того момента дедушка Вася стал для нас и лучшим другом, и помощником, пока отца не было, — делится мнением Елена, — а сколько добрых дел он сделал для нас, и не перечесть. Авторитет у него в районе был большой. Как же, фронтовик, участник войны, местная власть прислушивалась к его просьбам. Он помог нашей матери, а затем и отцу с устройством на работу в Добринке, позже — в приобретении нами собственного, правда не нового, жилья на улице Советской. Помню, мама по пути с работы иногда заходила домой к Денисовым. Гостеприимные хозяева никогда не отпускали гостью с пустыми руками. Банки с вареньем, мед, разнообразные соленья, куриные яйца, сало, домашняя тушенка, овощи и фрукты, передаваемые нам Василием Никифоровичем и Валентиной Георгиевной, были в то время для нас хорошим подспорьем. Со временем у нас с Денисовыми появились общие поводы для торжеств, многие знаковые даты отмечали вместе. Мы же на общие застолья готовили фирменный таджикский плов с нутом, другие национальные блюда.

Потом Крамчаниновы завели собственный огород, на нем стали самостоятельно выращивать овощи. И здесь не обошлось без помощи В. Денисова. Вспашку, боронование, посадку и последующую перепашку картофельных наделов он взял на себя. Лошадь, которую содержал старый солдат, исправно помогала ему в сельхозработах. Денег с людей за это не брал, считал, что помощь должна быть от чистого сердца.

На столетний юбилей старого солдата семья Крамчаниновых приготовила виновнику торжества красивые стихи собственного сочинения, подарила небольшой фабричный бубен и целый ряд других подарков. Вместе пели, веселились.

Семья Крамчаниновых подготовила сюрприз для бывшего фронтовика в его день рождения.

— Теперь не знаем, как будем без него, — в один голос заметили члены дружной семьи, — нам кажется, что вместе с дядей Васей мы потеряли частичку собственной души…

ВСПОМИНАЕТ ПОЛКОВНИК

Это сейчас она — полковник внутренней службы в отставке, большую часть жизни отдавшая работе в органах внутренних дел. А 60 лет назад девчонкой-школьницей жила в Добринке на одной улице с дядей Васей Денисовым. Со Светланой Корнеевой, в девичестве Михалевой, удалось поговорить на тихой улочке районного центра. Здесь у нее благоустроенный дом, который женщина любовно именует дачей.

Полковник внутренней службы в запасе Светлана Корнеева вместе с мужем Виктором поздравляют со 100-летием В.Н. Денисова.

Вместе с супругом в начале весны приезжает сюда из Липецка и с пользой для души и тела (уход за цветами, огородными растениями, плодовыми деревьями и кустарниками) проводит свободное время до глубокой осени.

— Каждая встреча с фронтовиком, — вспоминает она, — начиналась с его улыбки. В любое время года, при любых обстоятельствах. Улыбка у него была вместо приветствия. И обязательно — шутка в мой адрес, каждый раз новая. Знаете, дядя Вася обладал феноменальным чувством юмора, его отеческое подтрунивание надо мной не было обидным. Над шутками порой смеялись вместе. Не припомню случая, чтобы, остановившись со мной, он не поинтересовался успехами в школе или общественной жизни. Мои ответы слушал с неподдельным интересом, вникая в подробности той или иной девичьей истории. Про войну говорить не любил. Потом я поняла, что «там» у соседа-фронтовика осталось немало больных воспоминаний.

Кроме разговоров, В. Денисов помогал окрестной ребятне чинить их технические средства. Поломался велосипед — быстро к нему. Не дай бог родители узнают и дадут за это нагоняй. Устранить поломку для него было делом нескольких минут.

— Или очень нам захочется зеленых яблочек, — продолжает С. Корнеева, — куда идти? К дяде Васе, конечно. Никогда не отказывал, а в придачу к яблокам всегда угощал медом или вареньем. Намажем лакомство на булку, и бегом на улицу. Вот только поблагодарить хорошего человека иногда забывали. Но он и не обижался, понимал, что для нас игры были важней. Он для нас был, как ангел-хранитель, только мы об этом тогда не догадывались. Сейчас пришло время это понять…

ЕГО ПОЗВАЛА ВЕЧНОСТЬ…

Совсем немного ветеран не дожил до своего самого любимого праздника — Дня Великой Победы. Готовился к нему, ведь его выступление с самодельным бубном успело стать своеобразной визитной карточкой каждого праздничного концерта вечером 8-го мая. Не придет, не сыграет. Не привезет в корзинке своего велосипеда «молодильных» груш, как сам их называл, и не раздаст участникам очередного велопробега в Добринке. Кроме груш, фронтовик выращивал на собственном участке сливы и вишни. Сочными фруктами всегда делился с окружающими.

Ветеран никогда не расставался с бубном.

На Страстной седмице старый солдат обрел свой вечный покой. Память про добрые дела этого доброго человека жива и будет жить. Его душа, в земной жизни открытая людям, теперь в другом измерении. Все вместе мы можем лишь просить высшие силы: упокой, Господи, душу раба твоего новопреставленного Василия, и прости ему вся согрешения его вольная и невольная и даруй ему Царствие Небесное.

Супруги Валентина и Василий Денисовы в начале 1950-х.

…По заданию редакции я иногда бывал в гостях у Василия Никифоровича. Во время очередного визита он ненадолго отлучился. Вернулся с небольшим старинным чемоданчиком-балеткой, доверху заполненным самодельными поплавками для рыбной ловли. Каждый сделал собственноручно. В качестве подарка предложил мне выбрать понравившийся.

— Бери, иначе обижусь, — сказал он, — а так память обо мне будет.

Тот поплавок с необычной раскраской до сих пор хранится у меня. Так и не воспользовался им по назначению. Может быть, и хорошо. Придет время — отнесу в музей. А может, оставлю себе. Как память, как и хотел фронтовик.