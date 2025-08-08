Душою не стареем

Полвека тому назад 56 десятиклассников Хворостянской средней школы №1 получили аттестаты зрелости и одновременно — путевку в самостоятельную жизнь.

И вот мы встретились снова. Непередаваемые чувства — смятения, удивления, восторга и, конечно, радости — переполняли нас. Ведь с некоторыми своими одноклассниками мы не виделись десятки лет, хотя старались периодически устраивать встречи. Но кто-то жил далеко — проблематично было приехать, кого-то не «отпускала» работа, другие не могли в силу определенных обстоятельств оставить семью… Причин находилось множество.

Организуя встречу, мы и не надеялись, что нас окажется так много. Большая группа аж из 21 (!) человека собралась возле родной школы. Как же всё здесь мило и радостно для сердца нашего! И хотя внешний вид здания сильно изменился, все равно мы чувствовали — это наш родной второй дом.

Многие приехали издалека. Курзякова Валя живет теперь в г. Удомля Тверской области, Рудакова Татьяна — в Волгодонске, близнецы Воробьевы Люба и Надя — в Тамбове. Некоторых я, к примеру, узнала с трудом: время нас всех изменило.

С ностальгией и любовью вспоминали годы учебы. Вот нас, несмышленых первоклашек, встретила Евгения Петровна Долгова. Сколько терпения, выдержки, элементарной материнской заботы потребовалось ей, чтобы научить нас читать, считать, писать.

В пятом классе нас поделили на две параллели и выпускали в 1975 году уже из двух десятых классов.

К сожалению, почти никого из наших учителей не осталось в живых. Тем трепетнее оказались встречи с теми, кто поныне здравствует.

Мы рады были пообщаться с Софьей Васильевной Ульяновой. Она была классным руководителем в моем классе, 50 лет тому назад выпускала нас в самостоятельную жизнь. А теперь с интересом узнавала, как мы живем, кем стали, есть ли дети-внуки… Сама она давно на заслуженном отдыхе. Живет в Хворостянке.

Навестили мы и еще одного нашего педагога — учительницу астрономии Нину Константиновну Пучкову. Правда, для этого нам пришлось поехать на станцию Плавица, где она проживает. Но эта поездка того стоила. И мы, и Нина Константиновна были счастливы вновь увидеть друг друга, пообщаться. Вспомнили, как приехала она в нашу школу после окончания педагогического института, с каким интересом посвящала нас в тайны астрономии.

Обеим своим педагогам мы пожелали доброго здоровья на многие годы. Так хочется, чтобы наши воспитатели жили долго и счастливо. Этого мы и пожелали им и всем нам, бывшим однокашникам, одноклассникам. Кто-то из нас даже процитировал четверостишье:

Сейчас у каждого свои заботы,

Есть чем гордиться и о чем жалеть…

Но мы желаем помнить эти годы

И никогда душою не стареть!

Наталия ЖИРЯКОВА (Красинская), выпускница 1975 года.