«Душу народа в слове отразил». Добринские библиотеки присоединились к акции памяти Владимира Даля

2026 год ознаменован важной общенациональной датой — 225-летием со дня рождения Владимира Ивановича Даля, выдающегося писателя, этнографа, лексикографа и создателя бессмертного «Толкового словаря живого великорусского языка». В рамках проекта «Культура для школьников» при поддержке Министерства культуры и Министерства просвещения Российской Федерации по всей стране стартовала масштабная Всероссийская акция «Великое наследие Владимира Даля».

Библиотеки МБУК «Добринская централизованная библиотечная система» приняли активное участие в этом значимом событии. Акция, проходившая с 22 мая по 30 июня, объединила школьников из разных регионов страны, предоставив им уникальную возможность проявить творческие способности и прикоснуться к богатейшему культурному наследию Владимира Даля.

Владимир Даль — личность поистине легендарная. Его главный труд — «Толковый словарь живого великорусского языка», над которым он работал более полувека, стал настоящей энциклопедией народной жизни, включив около 200 тысяч слов и 30 тысяч пословиц. Как справедливо отметила статс-секретарь — заместитель министра культуры Российской Федерации Жанна Алексеева, Даль не просто составил словарь, а отразил в нём душу народа.

Основная цель акции была призвана привить подрастающему поколению интерес к родному языку, его истории и богатству, а также дать ребятам почувствовать себя продолжателями дела выдающегося этнографа.

Участникам было предложено попробовать свои силы в пяти творческих номинациях: от видеорассказов с использованием диалектных слов и чтения по ролям сказок Даля до театральных постановок и создания интеллектуальных головоломок.

В номинации «Чтение по ролям семьёй» свои работы представили Добринская модельная детская, Петровская модельная и Ильичёвская сельские библиотеки. Участникам предстояло выразительно прочитать одну из сказок В.И. Даля в кругу семьи. Честь представить наши библиотеки на престижном конкурсе выпала семьям Костомаровых (Полина и Дарья, а также бабушка Зоя Михайловна) из поселка Добринка, Поповых (Иван и мама Ирина Александровна) из поселка Петровский, Григорьевых (Владимир и Алиса, а также бабушка Наталья Николаевна) и Ситниковых (Полина и мама Мария) из поселка Ильича.

В номинации «Чтение по ролям с наставником» приняли участие Богородицкая, Среднематрёнская и Березнеговатская сельские библиотеки. Юные читатели — Кристина Паршина и Артём Дроздов из поселка Плавица, Настя Полищук из села Средняя Матрёнка, а также Антон Курбатов, Анастасия и Алина Смольяниновы из села Березнеговатка — под чутким руководством библиотекарей Ольги Михайловны Пылевой, Натальи Ивановны Зибровой и Людмилы Николаевны Битиневой оживили любимые сказки «Лиса и Медведь» и «Война грибов с ягодами».

Особого внимания заслуживает работа юных талантов из Березнеговатской сельской библиотеки, которые с большим энтузиазмом подошли к выполнению заданий номинации «Мир сказок Даля», подготовив театральную постановку по мотивам сказки В.И. Даля «Девочка Снегурочка». Критериями оценки творческой работы в рамках этой номинации являются: выразительность и эмоциональность исполнения.

Все видеоматериалы творческих работ приложены к конкурсной заявке.

Участие библиотек Добринской ЦБС во Всероссийской акции «Великое наследие Владимира Даля» является важным вкладом в сохранение и популяризацию русского языка и культурных традиций. Оно служит ярким примером того, как современные школьники могут творчески осмысливать и передавать богатство народной мудрости, запечатлённой великим лексикографом.

Мы гордимся нашими участниками и желаем им заслуженных побед!

Экспертный совет выберет 100 лучших работ, которые будут опубликованы на официальном портале проекта «Культурадляшкольников.РФ».

Итоги конкурса будут подведены 4 августа 2026 года.

Марина КОМАРОВА,

заместитель директора МБУК «Добринская ЦБС».