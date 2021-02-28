Сегодня, 28 февраля, в Доме офицеров в Липецке при поддержке управления внутренней политики Липецкой области состоялась встреча атамана Отдельского казачьего общества Липецкой области Павла Печерского и атамана Регионального отделения Общероссийской общественной организации по развитию казачества «Союз Казаков-Воинов России и Зарубежья» в Липецкой области Сергея Гордеева.

Обсуждались вопросы сотрудничества и дальнейшего развития казачества на территории Липецкой области в рамках Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021–2030 годы и Плана мероприятий на 2021-2023 годы по реализации Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021-2030 годы.

В завершении встречи, атаманы заключили бессрочное соглашение о стратегическом сотрудничестве и взаимодействии, сообщили в управлении внутренней политики Липецкой области.