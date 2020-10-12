Два автомобиля “скорой помощи” передадут Добринской районной больнице

Медицинские учреждения Липецкой области получат 15 новых полнооснащенных санитарных автомобилей. 13 октября в Липецке состоится торжественная церемония вручения ключей от 7 переднеприводных автомобилей на базе «ГАЗель Некст» и 8 полноприводных автомобилей на базе «ГАЗ Соболь» и «УАЗ Патриот».
Новые автомобили класса «В» распределены следующим образом:
- три машины — ГУЗ «Липецкая областная станция скорой медицинской помощи и медицины катастроф»,
- две направлены в ГУЗ «Воловская районная больница»,
- две — в ГУЗ «Долгоруковская районная больница»,
- две в ГУЗ «Добринская центральная районная больница»,
- две в ГУЗ «Тербунская центральная районная больница»,
- по одной единице автотранспорта будет передано в ГУЗ «Лев-Толстовская районная больница», ГУЗ «Чаплыгинская районная больница», ГУЗ «Становлянская районная больница» и ГУЗ «Задонская центральная районная больница».