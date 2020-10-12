Два автомобиля “скорой помощи” передадут Добринской районной больнице

Медицинские учреждения Липецкой области получат 15 новых полнооснащенных санитарных автомобилей. 13 октября в Липецке состоится торжественная церемония вручения ключей от 7 переднеприводных автомобилей на базе «ГАЗель Некст» и 8 полноприводных автомобилей на базе «ГАЗ Соболь» и «УАЗ Патриот».

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