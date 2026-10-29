Два автора из Липецкой области вышли в финал Всероссийского проекта «ТопБЛОГ»

Два представителя из Ельца – Алексей Окорочков и Анастасия Корякина представляют Липецкую область в финале шестого сезона Всероссийского проекта «ТопБЛОГ» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Он проходит в Мастерской управления «Сенеж». Имена победителей объявят 30 октября.

Алексей Окорочков – сотрудник городского Центра молодежи. В своем блоге он рассказывает о волонтерстве, организации событий и возможностях малого города. Честно делится результатами и трудностями, помогая молодым людям решиться на собственные проекты. Через свои истории показывает: чтобы делать полезные дела, необязательно уезжать – можно начать там, где живешь.

Анастасия Корякина – автор контента во ВКонтакте и MAX с аудиторией около 1,3 тысячи подписчиков. Свою авторскую миссию видит в том, чтобы делать заметнее людей, которые меняют свой город, и через публикации поддерживать их инициативы. Ранее участвовала в пятом сезоне проекта «ТопБЛОГ».

«ТопБЛОГ» – самый масштабный в стране медиапроект по поддержке и развитию авторов социально значимого контента. Он формирует сообщество лидеров общественного мнения, которые через свои публикации укрепляют уважение к труду, интерес к знаниям и сопричастность к будущему России. В 2026 году проект привлек более 75 тысяч участников из всех 89 регионов России, открыв им возможности бесплатно учиться у ведущих экспертов медиасферы и получать поддержку собственных инициатив на федеральном уровне. Девиз шестого сезона – «Родной контент. Держим слово – поддерживаем страну».

Три дня финала станут интенсивом по работе в современной медиасреде. В финале участников поддерживает амбассадор проекта в Липецкой области Наталья Толстых. Участников ждут практические занятия по применению нейросетей, работе с содержанием и драматургией публикаций, правовым вопросам в медиасреде, мобильному репортажу и развитию общественного влияния. Личные истории участников о родных людях, местах и любимом деле станут частью программы и оформления события.

30 октября к участникам присоединятся представители федеральных ведомств, партнеры и популярные блогеры – всего площадка соберет более 750 человек. В 19:00 объявят и наградят победителей с прямой трансляцией в VK Видео, а 31 октября в 19:30 церемонию покажет телеканал «Большой эфир» оператора «Триколор».

Всероссийский проект «ТопБЛОГ» реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети». Регистрация проходит без возрастных и географических ограничений на сайте topblog.rsv.ru. «Проекты Президентской платформы «Россия – страна возможностей» являются социальными лифтами для талантливых жителей Липецкой области и страны в целом. Программ много – практически во всех сферах жизни. Главное – верить в себя и иметь сильное желание изменить мир к лучшему», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.