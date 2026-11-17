Весело вспоминают свой день свадьбы 50-летней давности супруги БАСКАКОВЫ Вячеслав Викторович и Нина Викторовна из Нижней Матрёнки. Гости шли через мост с гармошкой по течению, и некоторые всё-таки умудрялись это делать вплавь. Но тот потоп паре всегда казался не досадой, а настоящей переправой с приключением, быстро сплотившим родню.

— Свадьба у нас была 26 августа, а вовсе не в половодье, — вспоминая, рассказывают золотые юбиляры, но из-за сильных дождей мост через нашу реку Байгору затопило, причём в одну сторону мы прошли — всё нормально было, а когда возвращались — его не видно уже.

Жили молодые в Нижней Матрёнке на разных берегах, но напротив друг друга. Как водится, познакомились в местном клубе. Почти соседи, но до армии жених с невестой не был знаком: 4 года разницы в возрасте — большой срок для школы. Их в семье у Баскаковых — семеро, мама тяжело заболела и умерла прямо в день его отправки в армию, младшему братишке — только пять исполнилось. Так что не до невест Славе было. Всех к себе забрала сестра мамы, там и бабушка жила.

Когда ж отслужил в 1975-м, сразу вечером пришёл в клуб на танцы, а там — она, весёлая плясунья. Училась Нина ещё в десятом. Окончила в том году школу — молодые подались в город Липецк, через год поженились. Первый день отплясали у невесты. Для неё родители расстарались: купили богатое приданое и красивое белое платье, жениху — модную тогда гипюровую рубаху. Второй день — у новой родни.

— Ночевали мы у Славиной тёти на чердаке, больше негде было, — весело рассказывает Нина Викторовна, — изба небольшая, у мужа, помимо него, шестеро детей, все тут же жили, да гости приехали. Утром мы с женихом и ещё человек десять пошли вновь с гармошкой моих родственников «позывать». Там сильно не торопились «в поход»: опять сватов взялись угощать, плясали от души. Мама моя Евдокия Егоровна Коровина тоже не промах в этом деле. Вот 31 октября 90 лет мы ей отметили. Наконец, собрались все гости и отправились отмечать второй день нашей свадьбы на другом берегу, у Баскаковых. Когда ж к мосту подошли — потоп настоящий. Но в тот момент всем море — по колено. Глядим: некоторые, особенно «весёлые», уже поплыли. Жёны их тут же за пиджаки повыхватывали из воды. Никто о плохом не думал в тот момент, наоборот, как весёлое приключение восприняли. Зато вот 50 лет прошло — вспоминаем и смеёмся.

После свадьбы молодожёны уехали в Липецк. Сначала снимали времянку, какую в половодье вода заливала, и её отчерпывали вёдрами. Но в молодые годы ничего трагедией не воспринимали. Чуть более года прошло, в 1977-м, родился единственный сын Саша. Потом Нина узнала, что в областном издательстве быстрее, чем где-то, предоставляют жильё. И устроилась туда. Так что Н.В. Баскакова — наша коллега. За столько лет все цеха типографии обошла и всему научилась в печатном деле. А Вячеслав с первого до последнего трудового дня проработал газоэлектросварщиком на НЛМК, по «горячей» сетке в 55 вышел на заслуженный отдых. Сын Александр тоже трудится на флагмане металлургии заместителем начальника в одном из цехов.

Став пенсионерами, Баскаковы решили вернуться на малую родину, давно туда душа тянулась. Да и мама у Нины Викторовны здесь с сестрой и братом живут, у Вячеслава Викторовича — братья.

— В Нижней Матрёнке домик купили — только две комнаты, без пола и потолка, всё постепенно сами потом достраивали.

Зато её родительский дом — вот он, рядышком стоит, несколько минут ходьбы до мамы. Значит, даже в таком возрасте — ещё дочка, ребёнок. Великое дело!

Нина Викторовна призналась, что 50 лет назад полюбила своего мужа за доброту. И до сей поры он не растерял этого качества. С годами, наоборот, оно только заметнее в человеке стало.

— Я очень хорошо прожила с мужем, как барыня. Слава — заботливый и внимательный человек. Стульчик мне, когда надо подставит, постелет что-то тёпленькое на него, потом уж сам рядом садится.

— Мне супруга дорога тоже за постоянное внимание ко мне, моему состоянию здоровья и, в том числе, одежде. Всегда всё чистое и наглаженное. А как готовила и готовит! Люблю её.

За полвека совместной жизни Баскаковы не просто сберегли семейное тепло — они стали живым примером верности и взаимопонимания для всего Добринского края. Их союз, словно тот самый мост между берегами: когда-то его скрыла вода, но любовь пары оказалась крепче любой стихии. Именно поэтому их с гордостью выдвинули представлять наш округ на областном мероприятии «Золотой вальс на Липецкой земле», где ценят настоящие, проверенные временем пары, прожившие совместно 50 лет. Вот уже не первый год его организует управление ЗАГСа и архивов региона.

Областное торжество «Золотой вальс на Липецкой земле» в очередной раз встречало супружеские пары региона, достойно прожившие вместе полвека.

— Наш главный совет молодым, — говорят супруги Баскаковы, прожившие вместе полвека, — умейте уступать друг другу и прощать. Так Господь нам велел, в этом и живёт настоящая любовь.