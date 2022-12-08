Двое юных добринских боксеров Андрей Лесных и Никита Пахомцев приняли участие в международном турнире по боксу, который проходил в городе Жабинка Брестской области Республики Беларусь.

По словам их наставника Александра Полетаева, наши ребята выступали в составе команды Задонского района, который отправил на турнир команду из 25 боксеров. Соревнования проходили в нескольких возрастных категориях: юноши 2005-2012 г.р. и моложе, а также мужчины 2003-2004 г.р. и старше.

Никита выступал в весовой категории 48 кг, а Андрей — в весе 42 кг. Парни провели по два нелегких боя и оба из них выиграли, став победителями турнира. Помимо участия в поединках, наши земляки побывали на экскурсии по памятным местам Жабинки.

— Хочется поблагодарить организаторов турнира, — говорит А.В. Полетаев, — за высокий уровень соревнований. Его участники показали технически хороший бокс. Отдельная благодарность администрации Задонского района в лице его главы А.И. Щедрова и заместителя начальника отдела культуры и спорта С.В. Благова за организацию поездки, а также Н.А. Богачеву и А.Н. Кутищеву, которые помогли нашим ребятам поучаствовать в таком важном для них международном турнире. По его итогам команда Задонского района, в которой было двое добринцев, заняла первое общекомандное место.