Два человека погибли при пожаре в садовом домике в Липецкой области

Следственным отделом по городу Елец СУ СК России по Липецкой области проводится доследственная проверка по факту гибели двух человек при пожаре в садовом домике.

По данным следствия, вечером 1 декабря 2020 года в ходе тушения пожара в домике, расположенном на территории садоводческого товарищества «Эльта», обнаружены тела неустановленных мужчины и женщины, предположительно без определенного места жительства.

Следов насильственной смерти при осмотре не выявлено. По предварительным данным судмедэкспертов, погибшие отравились угарным газом.

В настоящее время выясняется причина возгорания. Известно, что помещение отапливалось металлической печью – буржуйкой. Кроме этого, устанавливаются возможные очевидцы произошедшего, а также личности погибших. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.