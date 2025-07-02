Два десятка мини-поликлиник будут строить в Липецкой области по нацпроекту

Строительство ещё одного фельдшерско-акушерского пункта началось в Липецкой области. Мини-поликлинику возводят в селе Коробовка Грязинского района. Работы работы ведутся по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».

Сейчас строители прокладывают инженерные сети и одновременно устраивают свайный фундамент. Следующий этап – монтаж металлоконструкций здания.

Согласно контракту, ФАП будет общей площадью свыше 85 квадратных метров. Внутри здания разместятся кабинеты приёма фельдшера и процедурный, комната хранения лекарственных препаратов.

Всего в этом году в Липецкой области планируют строить 19 фельдшерско-акушерских пунктов и четыре офиса врача общей практики.

«Развитие первичного звена здравоохранения – наш приоритет. Новые ФАПы позволят жителям даже отдалённых сёл получать качественную медицинскую помощь рядом с домом. Это важная часть работы по повышению качества и продолжительности жизни в регионе», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.