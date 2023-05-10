Как продвигается строительство двух детских садов и двух школ в Липецке, на оперативном совещании у губернатора Липецкой области Игоря Артамонова доложила мэр Липецка Евгения Уваркина.

Два дошкольных учреждения, согласно контрактам, будут сданы в эксплуатацию в конце 2023 года. Это детский сад на 224 места в микрорайоне Университетском и садик на 350 детей на улице Виктора Музыки. В настоящее время на обоих объектах подрядчики приступили к кирпичной кладке третьих этажей. Одновременно ведутся работы на первых двух этажах и в подвалах.

Строительство школ на подготовительном этапе – ведётся разработка котлованов, а проекты готовятся к экспертизе. Одна школа появится в районе улиц Музыки и Трунова. Она рассчитана на 1500 учеников. За образец принят проект школы в Воронеже. Концепция школы и интерьерные решения будут посвящены основоположнику теории космонавтики Константину Циолковскому. Вторая школа на 1225 детей разместится в микрорайоне «Елецкий». Здание будет четырехэтажным. Учреждение, построенное по такому же проекту, есть в Орле. Обе школы будут сданы в 2024 году.

«Это важные социальные объекты для областного центра. Их появления ждут сотни семей. Ход строительства и качество работ должны находиться на постоянном контроле», – подчеркнул Игорь Артамонов.