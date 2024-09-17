Фестиваль русских традиций «Мусаткин двор» прошел в Липецке в минувшие выходные, 14 и 15 сентября. Площадкой мероприятия стало Городище. Территорию общественного пространства поделили на семь тематических зон: фольклорную, ремесленную, спортивно-соревновательную, игровую, ярмарочную, гастрономическую и фотозону. Заявились на фестиваль больше 800 участников.

Изыски традиционной русской кухни были представлены на 10 стендах. Жители села Хмелинец Задонского района привезли сразу три рецепта блинов, передававшихся из поколение в поколение.

«Я готовлю блины на кислом квасе. Это рецепт моей прабабушки. Она была работницей у барина Семёна Викулина. И готовила ему блины на кислом квасе. Барин ел, хвалил, подарил прабабушке голубую ленту», — рассказывает Ольга Панина.

В спортивной зоне выступали гиревики, боксеры, штангисты, армрестлеры. Валерий Смольянинов, в прошлом году попавший в Книгу рекордов России, повторил свой результат — отжался на брусьях 40 раз на глазах у зрителей. Валерий поделился: много лет назад заниматься спортом его замотивировала мама.

«Мама однажды сказала: «Сынок, что-то ты худоват!» Я пошел в спортзал и продолжаю заниматься спортом уже около 14 лет. Думаю, что нет ничего невозможного. Нужно ставить большие цели, стремится к ним. И вообще идти только вперед!», — отметил Валерий Смольянинов.

Гости фестиваля играли в лапту и клюшкование, участвовали в кулачных боях и состязаниях «стенка на стенку» и других забавах. Большой популярностью у детей пользовались уличные театры «Коза-Дереза» и «Петрушка».

«Такие фестивали играют важную роль в сохранении и популяризации национальной идентичности и культурного наследия — уникального, самобытного, которым гордится Липецкая земля. Повышается интерес к нашему историческому наследию, которое передаётся от поколения к поколению», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.