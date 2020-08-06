Два ДТП с мотоциклистами и падение тюков соломы с грузовика на женщину. Сводка происшествий за сутки

За прошедшие сутки в Липецкой области произошли два ДТП с водителями двухколесной мототехники.

Так, 5 августа, в 21.00, в Липецке, на ул. Бабушкина, 29-летний водитель автомобиля «Рено Меган» допустил столкновение с мотоциклом «Мотоленд» под управлением 20-летнего водителя. Пострадавший мотоциклист с различными травмами госпитализирован.

В Новой Деревне Липецкого района, в 18.45, на ул. Олимпийской , 64-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» допустил столкновение с мотоциклом «Мотоленд» под управлением 15-летнего водителя. В ДТП пострадали водитель мотоцикла и 15-летний пассажир. Подростки доставлялись в больницу, после оказания помощи отпущены.

В эти дни на дорогах области регистрируется значительное количество аварий, в которых страдают мотоциклисты. Автомобилисты обязаны учитывать это, взаимодействуя на дорогах с водителями мототехники. Прежде всего от них требуется отказ от рискованных маневров и соблюдение скоростного режима.

Ненадлежащее использование молодежью мототехники – также серьезная проблема дорожной безопасности. Госавтоинспекция напоминает, что в отношении законных представителей подростков, нарушающих ПДД составляются материалы, которые направляются в административную комиссию по делам несовершеннолетних.

За шесть месяцев этого года по области по статье 5.35 КоАП РФ за нарушение несовершеннолетними Правил дорожного движения на их родителей было составлено 27 административных материалов.

В Липецком районе, в 18.20, на улице Чапаева села Грязное, 32-летний водитель автомашины «MAN», согласно предварительным сведениям, при движении не проконтролировал размещение, крепление и состояние груза (трех тюков соломы), допустил их падение из-за обрыва троса крепления. Этот груз при падении зацепил стоявшую на обочине 43-летнюю женщину. Пострадавшая с различными травмами была госпитализирована ЛГБ №4.

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1823 нарушения ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 11 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 76.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1419 случаев превышения скорости.

Также было зафиксировано 22 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей, сообщает УГИБДД УМВД России по Липецкой области