Сегодня, 18 марта, в Липецке и Ельце пройдёт продовольственный марафон «Корзина доброты». Акция продлится три дня, её проведут в 18 магазинах сетей «Пятерочка» и «Перекрёсток».

Основная цель мероприятия – собрать продуктовые наборы для нуждающихся, в числе которых многодетные и малообеспеченные семьи, одинокие пенсионеры. Любой желающий может передать волонтёрам нескоропортящиеся и с большим сроком годности продукты.

Принести их можно в магазины «Пятерочка» и «Перекрёсток» по адресам:

Студёновская, 184;

Космонавтов, 28;

Гагарина, 103;

Космонавтов, 9, пом. 5;

Липовская, 5, пом. 3;

Титова, 10;

Стаханова, 2;

пр-кт 60-летия СССР, 4;

Водопьянова, 18б;

пл. Победы, 5;

Московская, 103, п.8;

Петра Смородина, 13а;

Космонавтов, 96.

– Такой акцией мы не только помогаем нашим благополучателям, но и развиваем культуру помощи ближнему через небольшой поступок. Даже одна пачка печенья или крупы может стать основой большого банка продуктов. Из всех преданных нашим волонёрам товаров, формируем наборы. Приятно, что с каждым разом растёт количество участников акций, а значит мы оказываем помощь всё большему числу нуждающихся, — отмечает руководитель Липецкого отделения Фонда продовольствия «Русь» Екатерина Вострикова.

Стоит отметить, что если вы хотите стать частью масштабной акции, то можете вступить в ряды добровольцев. Телефон координатора волонтеров: +79202462585, Виктория.