Сегодня, 18 марта, в Липецке и Ельце пройдёт продовольственный марафон «Корзина доброты». Акция продлится три дня, её проведут в 18 магазинах сетей «Пятерочка» и «Перекрёсток».
Основная цель мероприятия – собрать продуктовые наборы для нуждающихся, в числе которых многодетные и малообеспеченные семьи, одинокие пенсионеры. Любой желающий может передать волонтёрам нескоропортящиеся и с большим сроком годности продукты.
Принести их можно в магазины «Пятерочка» и «Перекрёсток» по адресам:
- Студёновская, 184;
- Космонавтов, 28;
- Гагарина, 103;
- Космонавтов, 9, пом. 5;
- Липовская, 5, пом. 3;
- Титова, 10;
- Стаханова, 2;
- пр-кт 60-летия СССР, 4;
- Водопьянова, 18б;
- пл. Победы, 5;
- Московская, 103, п.8;
- Петра Смородина, 13а;
- Космонавтов, 96.
– Такой акцией мы не только помогаем нашим благополучателям, но и развиваем культуру помощи ближнему через небольшой поступок. Даже одна пачка печенья или крупы может стать основой большого банка продуктов. Из всех преданных нашим волонёрам товаров, формируем наборы. Приятно, что с каждым разом растёт количество участников акций, а значит мы оказываем помощь всё большему числу нуждающихся, — отмечает руководитель Липецкого отделения Фонда продовольствия «Русь» Екатерина Вострикова.
Стоит отметить, что если вы хотите стать частью масштабной акции, то можете вступить в ряды добровольцев. Телефон координатора волонтеров: +79202462585, Виктория.