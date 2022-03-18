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Два города, 18 магазинов: в Липецкой области стартует продовольственный марафон «Корзина доброты»

27 минут назад
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Сегодня, 18 марта, в Липецке и Ельце пройдёт продовольственный марафон «Корзина доброты». Акция продлится три дня, её проведут в 18 магазинах сетей «Пятерочка» и «Перекрёсток».

Основная цель мероприятия – собрать продуктовые наборы для нуждающихся, в числе которых многодетные и малообеспеченные семьи, одинокие пенсионеры. Любой желающий может передать волонтёрам нескоропортящиеся и с большим сроком годности продукты.

Принести их можно в магазины «Пятерочка» и «Перекрёсток» по адресам:

  • Студёновская, 184;
  • Космонавтов, 28;
  • Гагарина, 103;
  • Космонавтов, 9, пом. 5;
  • Липовская, 5, пом. 3;
  • Титова, 10;
  • Стаханова, 2;
  • пр-кт 60-летия СССР, 4;
  • Водопьянова, 18б;
  • пл. Победы, 5;
  • Московская, 103, п.8;
  • Петра Смородина, 13а;
  • Космонавтов, 96.

– Такой акцией мы не только помогаем нашим благополучателям, но и развиваем культуру помощи ближнему через небольшой поступок. Даже одна пачка печенья или крупы может стать основой большого банка продуктов. Из всех преданных нашим волонёрам товаров, формируем наборы. Приятно, что с каждым разом растёт количество участников акций, а значит мы оказываем помощь всё большему числу нуждающихся, — отмечает руководитель Липецкого отделения Фонда продовольствия «Русь» Екатерина Вострикова.

Стоит отметить, что если вы хотите стать частью масштабной акции, то можете вступить в ряды добровольцев. Телефон координатора волонтеров: +79202462585, Виктория.

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