Два липчанина представят регион в финале Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия»

Стали известны имена финалистов XXIII Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». В финал вышли 321 участник из разных регионов страны, отобранные из более чем 80 тысяч заявок. Липецкую область в финале представят два школьника.Матвей Лаврищев из села Становое (номинация «Единство народов моей страны») разработал проект «Становлянский код: туристический бренд территории через гастрономию и наследие». Инициатива направлена на создание туристического бренда округа через объединение историко-культурного наследия, локальной гастрономии и сельского туризма.

Милана Ролдугина из Липецка (номинация «Моя малая родина. Мой город, мое село») представила проект «Городской квест «Тайны Дворянской улицы». Это интерактивный квест с использованием чат-бота и цифровых заданий, который знакомит участников с историей улицы Ленина в Липецке и погружает в атмосферу XIX века.Как отметил генеральный директор платформы «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин, за каждой заявкой стоит конкретная инициатива и личная ответственность автора. Финалистам предстоит защита проектов перед экспертами в онлайн-формате.

Победители и финалисты получат возможность продолжить развитие своих проектов в рамках образовательных, карьерных и партнерских программ. Для участников II возрастной категории торжественное награждение пройдет в октябре в Национальном центре «Россия» в Москве. Также финалисты будут приглашены в Елец – город молодежи 2026 года – на образовательный форум «Моя страна. Моя гордость. Моя малая родина».

Конкурс «Моя страна – моя Россия» проводится в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Фонда президентских грантов.

«Радует, когда молодые люди любят свой регион и хотят сделать его лучше. Наша молодежь активно участвует во Всероссийских молодежных конкурсах, выигрывает федеральные гранты. Спасибо за вашу энергию, честность, инициативу и за то, что вы уже сегодня меняете наш регион к лучшему», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.