Два липецких проекта вышли в финал Международной бизнес-игры «Начинающий фермер»

Определился список финалистов Международной бизнес-игры «Начинающий фермер». Эксперты оценили свыше 100 проектов из 51 субъекта РФ, отобранных по итогам региональных этапов.

Участниками полуфинала стали 53 команды, а в финал вышли только 18, две из которых представляют Липецкую область. Это бизнес-проект команды из Хлевенского района «Развитие средневекового поместья «ДАНБУРГ» по оказанию услуг в области агротуризма в формате европейского средневековья, который создаётся в рамках проекта «Возрождение старинных ремёсел», а также проект по созданию и развитию крестьянско-фермерского хозяйства «Выращивание шампиньонов в Липецкой области» команды из Тербунского района, который предусматривает использование современных технологий при выращивании грибов.

Финал бизнес-игры состоится 14 октября. Он пройдет в дистанционном режиме на платформе ZOOM. Международная бизнес-игра «Начинающий фермер» реализуется с целью развития у участников навыков бизнес-планирования в сельском хозяйстве, сбора и анализа информации, выработки управленческих решений и умения работать в команде. Она проводится Российским союзом сельской молодёжи при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и информационной поддержке Федерального агентства по делам молодёжи.

Глава администрации Липецкой области подчёркивает важность развития в регионе агротуризма и поддержки малых форм хозяйствования.

«В разных районах области много уникальных старинных усадеб. Мы планируем создавать зоны отдыха на их базе, где, помимо туристической инфраструктуры, будут представлены уникальные продукты, производимые в нашем регионе», – отмечает Игорь Артамонов.