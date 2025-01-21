«Золотой фонд театральных постановок России» отобрал 300 лучших спектаклей страны. В списке — «Таланты и поклонники» Липецкого академического театра драмы имени Л. Толстого, «Отцы и дети» Драматического театра Ельца «Бенефис».

Заявки на конкурс прислали 400 театров страны. Жюри оценило почти 1000 постановок, которые по условиям проекта должны отражать традиционные духовно-нравственные ценности и формировать общероссийский культурный код. Сформирован рейтинг из 300 спектаклей. Следующий этап — отбор 100 победителей, которые и войдут в «Золотой фонд театральных постановок России». Союз театральных деятелей РФ планирует создать телеверсии этих спектаклей, которые покажут на канале «Большой эфир». На сайте отмечается, что на съемку и трансляцию 10 спектаклей уже выделен грант Президентского фонда культурных инициатив.

«Липецкая театральная традиция насчитывает не одно десятилетие. В очередной раз уровень таланта и мастерства наших артистов оценен на федеральном уровне. В случае победы в конкурсе липецкие постановки получат экранную версию: так познакомиться с ними смогут больше жителей нашей страны», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.