Два молодых человека погибли в ДТП в Липецке. Машина врезалась в столб

Сегодня ночью в Липецке, в 1.05, на ул. Гагарина, 19-летний водитель, управляя автомобилем «Субару-Импреза» допустил наезд на препятствие (световую опору ЛЭП). В результате столкновения водитель и 15-летний пассажир от полученных травм скончались на месте ДТП.

Предварительная причина аварии – нарушение водителем правила расположения транспортного средства на проезжей части дороги. Окончательные причины трагедии определит расследование ДТП.

Водители обязаны помнить, что нарушение любого пункта Правил дорожного движения может привести к тяжким последствиям. Только неукоснительное соблюдение ПДД – залог дорожной безопасности.

О других происшествиях за минувшие сутки.

В Липецке, в 21.20, на ул. Гагарина, в придворовой территории, 33-летняя автомобилистка, управляя автомобилем «Ниссан Жук», допустила наезд на 11-летнего пешехода. Мальчик доставлялся в ЛОДКБ, после оказания помощи отпущен.

При управлении транспортными средствами в придворовых территориях от водителей требуется повышенное внимание, так как обычно в этих местах находится много пеших участников движения.

В Липецком районе, в 14.35, в селе Троицкое, на ул. Прогонной, 33-летний водитель, управляя автомобилем «ГАЗ 172412», допустил наезд на 43-летнюю велосипедистку. Пострадавшая была доставлена в ГБЛМ-1, после оказания помощи отпущена.

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1758 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 9 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 50.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации был зарегистрирован 1301 случай превышения скорости.

Также было зафиксировано 32 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей, сообщает УГИБДД УМВД России по Липецкой области