Федеральное агентство по делам молодёжи подвело итоги Всероссийского конкурса проектов среди организаций высшего образования. В числе победителей – два проекта ЛГПУ имени П.П. Семёнова-Тян-Шанского, на реализацию которых выделено 4,3 млн рублей, сообщает пресс-служба вуза.

Росмолодёжь поддержала студенческий образовательный марафон «Педагогический путь России: из прошлого в будущее» и выделило 2,5 млн рублей для ЛГПУ на его реализацию. Это комплекс мероприятий: пять педагогических студенческих экспедиций по биографическим знаковым местам, связанным с именами российских педагогов, а также проведение конкурса профмастерства «Педагогические игры» для студентов педагогических направлений подготовки.

Второй проект, на который выделено 1,8 млн рублей предполагает создание педагогического коворкинг-центра Научной, Образовательной и Воспитательной деятельности «НОВый Дом». Это принципиально новая форма организации внеучебной деятельности студентов с созданием условий для успешного саморазвития обучающихся в сфере наработки профессиональных и надпрофессиональных педагогических компетенций.

Среди вузов региона ЛГПУ стал лидером по сумме привлечённых грантовых средств. «Липецкий педагогический университет имеет хорошие образовательные традиции и не останавливается на достигнутом. Это очень похвально. В свою очередь областная власть делает все, чтобы молодое поколение получило глубокие и разносторонние знания, реализовало свои таланты. Благодаря усилиям и активной позиции педагогического сообщества созданы условия для высококачественного образовательного процесса», – отметил глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.